В ходе осмотра школ мэру Новокузнецка доложили о проблемах в школе № 12.

На фасаде учреждения пошла трещина, а в подвале стоит вода. Свою лепту внесло землетрясение, а сейчас почву разрушает Абушка, которая меняет русло. Решить проблему можно, но вопрос упирается в деньги.

«Нужно менять все окна на пластиковые, чтобы там было тепло, смотреть систему отопления. Ну, и потом заходить внутрь. Это то, что предстоит в ближайшие два, а то и три года. Сразу вот таких денег влить в такие школы, как та, в которой мы были, у нас в бюджете нет, поэтому будем вместе все собирать, брать отдельную школу и все уровни бюджета будем наполнять», — рассказал журналистам «ТВН» мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Напомним, в 81-й школе в Заводском районе, которую снесли, тоже сначала появилась трещина. В итоге здание признали аварийным и снесли. На этом месте строят новую школу, но сроки сдачи объекта постоянно откладывают. Сейчас власти надеются, что школа попадёт в проект Минстроя.