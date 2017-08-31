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По новокузнецкой школе пошла трещина: на ремонт денег нет

Сегодня 12:35
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
скриншот видео

В ходе осмотра школ мэру Новокузнецка доложили о проблемах в школе № 12.

На фасаде учреждения пошла трещина, а в подвале стоит вода. Свою лепту внесло землетрясение, а сейчас почву разрушает Абушка, которая меняет русло. Решить проблему можно, но вопрос упирается в деньги.

«Нужно менять все окна на пластиковые, чтобы там было тепло, смотреть систему отопления. Ну, и потом заходить внутрь. Это то, что предстоит в ближайшие два, а то и три года. Сразу вот таких денег влить в такие школы, как та, в которой мы были, у нас в бюджете нет, поэтому будем вместе все собирать, брать отдельную школу и все уровни бюджета будем наполнять», — рассказал журналистам «ТВН» мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Напомним, в 81-й школе в Заводском районе, которую снесли, тоже сначала появилась трещина. В итоге здание признали аварийным и снесли. На этом месте строят новую школу, но сроки сдачи объекта постоянно откладывают. Сейчас власти надеются, что школа попадёт в проект Минстроя.

Комментарии 4
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Читатель
18 0
Судя по декларациям наших чиновников - деньги в бюджете есть! Не сидят же они без своих зарплат "скромных".
Хотя... правильно говорят, пока наши родители верят в то, что "денег в бюджете нет" и сами готовы скидываться на ремонты - денег и не будет. Пока корова доится надо ее доить.
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Екарный бабай
3 1
Не буду оригинальным,зато крымнаш и в Сирию вагонами помощь шлем.
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Читатель
2 0
Школ в этом районе нет. Закрывать на капремонт поздно. Скоро начало занятий. Заниматься косметикой нет смысла. А вот осушить подвал нужно. И на стену с трещиной можно и сейчас стяжки поставить вдоль фасада.
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Димон
0 0
-Денег нет, но вы держитесь там! ))
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