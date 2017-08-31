Накануне 1 сентября новокузнечанка Анастасия спрашивает читателей, сколько они потратили, чтобы собрать ребёнка в школу.

«Дочка пойдёт в 1 класс, на сборы мы потратили около 13 000 рублей. А сколько у вас вышло на подготовку к школе? Не считая всяких школьных сборов», — спросила новокузнечанка.

Ранее новокузнечане в соцсетях рассказали, что потратили на сбор детей к новому учебному году от 10 000 до 23 000 рублей. В среднем купить всё необходимое для учёбы сегодня можно на 12 745 рублей, рассказал ВЦИОМ.

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