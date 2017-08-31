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Сколько вы потратили на сбор ребёнка в школу — вопрос дня

Сегодня 13:30
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Накануне 1 сентября новокузнечанка Анастасия спрашивает читателей, сколько они потратили, чтобы собрать ребёнка в школу.

«Дочка пойдёт в 1 класс, на сборы мы потратили около 13 000 рублей. А сколько у вас вышло на подготовку к школе? Не считая всяких школьных сборов», — спросила новокузнечанка.

Ранее новокузнечане в соцсетях рассказали, что потратили на сбор детей к новому учебному году от 10 000 до 23 000 рублей. В среднем купить всё необходимое для учёбы сегодня можно на 12 745 рублей, рассказал ВЦИОМ.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 8
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666
0 0
5 класс 9000 рублей потратили на учебники. 1500 на канцелярию. 5000 школьная форма. 3000 обувь.
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Jackie
0 0
5 класс 9000 рублей потратили на учебники. 1500 на канцелярию. 5000 школьная форма. 3000 обувь.
А что форма такая дорогая? Заказывали в школе или сами брали где-то?
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Jackie
2 0
И учебники 9000 - это, конечно, капец. Вот тебе и бесплатное образование. Ещё какое платное.
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Анастасия
0 0
И учебники 9000 - это, конечно, капец. Вот тебе и бесплатное образование. Ещё какое платное.
А чему Вы удивляетесь: комплект тетрадей для 7кл. порядка 3000 руб., и ещё учебники, те которые в школе не дают, англ.яз стоит 1000 руб, вот оно и набегает, а ещё карты, атласы и т.д. Это без канц.товаров.
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Анастасия
0 0
У меня вышло вместе со спортивной одеждой для занятий лёгкой атлетикой, соответственно на ф-ру в школе также сгодится около 15000 руб.
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Анна
0 0
И учебники 9000 - это, конечно, капец. Вот тебе и бесплатное образование. Ещё какое платное.
И каждый год меняются учебники !! Хорошо, если бы один раз купили и потом просто сдавали в библиотеку , например , на обмен следующих классов . Но ... и эти ещё тетради специальные ... тоже не совсем понятные для чего ... очень много уходит на подготовку к учебному году ..
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Анастасия
0 0
У нас на рабочие тетради ушло 2600 и плюс к тому 1000 на букварь в двух частях, это 1-й класс! Плюс форма, канц.товары, ранец, одежда и обувь на физру. А сейчас еще на поддержание класса сдавать каждый месяц не известно какую сумму.
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