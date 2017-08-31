Ольга Васильева рассказала, что использование смартфонов на уроках только мешает учебному процессу.

Она отметила, что в использовании мобильных устройств нет никакой надобности, поскольку весь наглядный материал можно посмотреть на электронных досках и планшетах, которыми оборудованы кабинеты.

Однако как быть школьникам, чьи школы лишены такой техники, министр не уточнила.

По мнению министра, все школьники должны сдавать мобильные устройства перед занятием. Это поможет им не отвлекаться и направить своё внимание на учёбу, пишет Life.ru.

«Рассматривать ли айфон как помощь на уроке — это вопрос очень сложный. Моё убеждение, что он мешает. Ребята приходят в школу, кладут телефоны в красивый ящичек», — предложила Ольга Васильева.

В некоторых образовательных учреждениях уже сейчас действует такая система. Дети убирают телефоны в специальные ящики на всё время занятий. А для экстренной связи достаточно будет стационарных телефонов и мобильного устройства педагога.

Однако министр заявила, что необходимо предоставить школам право выбора. То есть руководство само должно решать, допустимо ли использование телефонов на уроке.