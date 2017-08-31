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Министр образования предлагает запретить пользоваться телефонами в школе

Сегодня 13:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Diets.drum-set.ru

Ольга Васильева рассказала, что использование смартфонов на уроках только мешает учебному процессу.

Она отметила, что в использовании мобильных устройств нет никакой надобности, поскольку весь наглядный материал можно посмотреть на электронных досках и планшетах, которыми оборудованы кабинеты.

Однако как быть школьникам, чьи школы лишены такой техники, министр не уточнила.

По мнению министра, все школьники должны сдавать мобильные устройства перед занятием. Это поможет им не отвлекаться и направить своё внимание на учёбу, пишет Life.ru.

«Рассматривать ли айфон как помощь на уроке — это вопрос очень сложный. Моё убеждение, что он мешает. Ребята приходят в школу, кладут телефоны в красивый ящичек», — предложила Ольга Васильева.

В некоторых образовательных учреждениях уже сейчас действует такая система. Дети убирают телефоны в специальные ящики на всё время занятий. А для экстренной связи достаточно будет стационарных телефонов и мобильного устройства педагога.

Однако министр заявила, что необходимо предоставить школам право выбора. То есть руководство само должно решать, допустимо ли использование телефонов на уроке.

Комментарии 7
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*
10 1
"...Однако как быть школьникам, чьи школы лишены такой техники, министр не уточнила..."

В ее мире таких школ не существует.
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Хапаразигастус
2 4
А если что срочное? Дети всегда должны быть на связи с родителями. Забирать телефоны - это не только противоправно, но и может быть опасно. Предложение - бред и дебилизм.
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*
5 3
А если что срочное? Дети всегда должны быть на связи с родителями. Забирать телефоны - это не только противоправно, но и может быть опасно. Предложение - бред и дебилизм.
И как же вы и ваши родители раньше без сотовых телефонов обходились? Если что-то случится, позвонит учитель, ребенок не в тайге безлюдной будет находиться, а в школе.
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Хапаразигастус
2 4
И как же вы и ваши родители раньше без сотовых телефонов обходились? Если что-то случится, позвонит учитель, ребенок не в тайге безлюдной будет находиться, а в школе.
А если позвонить нужно родителям?
А если эвакуация, какая-то реальная опасность в школе, детям что делать? Бросив телефоны, выбегать на улицу и остаться без связи (а может и вообще без телефона)? Или вместо того, чтобы покинуть здание, копаться в этом ящике в поисках своего телефона? Аццкий бред просто.
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Алексей
4 0
Правильно. Вообще всё лишнее надо запретить. Всех одеть в одинаковую форму. Никаких телефонов и других гаджетов. Разноцветные тетради и другие канцтовары тоже под запрет. Только простой карандаш и обычная тетрадь. Ведь всякие там картинки будут только отвлекать! На пороге в школу поставить металлоискатели и людей в комуфляже. Всё кроме учебников, тетрадей и карандаша - в камеру хранения. А во время уроков по коридорам должны ходить охранники с собаками. Чтобы ни дай бог кто с урока не вышел! В школе только учёба! Про перемену все помним: "Звонок для учителя!". Строем до столовой и обратно!
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*
0 3
А если позвонить нужно родителям?
А если эвакуация, какая-то реальная опасность в школе, детям что делать? Бросив телефоны, выбегать на улицу и остаться без связи (а может и вообще без телефона)? Или вместо того, чтобы покинуть здание, копаться в этом ящике в поисках своего телефона? Аццкий бред просто.
Если нужно позвонить родителям - потерпи до переменки.

Если эвакуация и/или РЕАЛЬНАЯ опасность - то тут уж не до копания в принципе. Бросать все и бежать на улицу! Жизне дороже телефона.
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