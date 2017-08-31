Социологи выяснили, какие проблемы больше всего тревожат россиян.

Большинство наших соотечественников беспокоит рост цен. На эту проблему указал 61 процент опрошенных. Такие результаты получили специалисты Левада-центра на основе проведённого исследования, сообщает РБК.

В тройку самых острых проблем вошли бедность и обнищание населения. Эти проблемы волнуют 45 процентов опрошенных респондентов. По 33 процента обеспокоены ростом безработицы и коррупцией.

А вот ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ мало тревожат наших соотечественников. Эту проблему отметили всего 4 процента респондентов.

Как уточняет издание, в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 48 регионах.