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Я уже с вами.
Социологи выяснили, какие проблемы больше всего тревожат россиян.
Большинство наших соотечественников беспокоит рост цен. На эту проблему указал 61 процент опрошенных. Такие результаты получили специалисты Левада-центра на основе проведённого исследования, сообщает РБК.
В тройку самых острых проблем вошли бедность и обнищание населения. Эти проблемы волнуют 45 процентов опрошенных респондентов. По 33 процента обеспокоены ростом безработицы и коррупцией.
А вот ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ мало тревожат наших соотечественников. Эту проблему отметили всего 4 процента респондентов.
Как уточняет издание, в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 48 регионах.
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Что волнует журналистов блистательного ВГ?
(вдруг, мы с Вами, с разных планет.)
Лично меня беспокоит гондурас.
Быть может это единственная панацея от всех проблем ???!