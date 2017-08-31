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Россияне рассказали о главных проблемах страны

Сегодня 13:21
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img12.nnm.me

Социологи выяснили, какие проблемы больше всего тревожат россиян.

Большинство наших соотечественников беспокоит рост цен. На эту проблему указал 61 процент опрошенных. Такие результаты получили специалисты Левада-центра на основе проведённого исследования, сообщает РБК.

В тройку самых острых проблем вошли бедность и обнищание населения. Эти проблемы волнуют 45 процентов опрошенных респондентов. По 33 процента обеспокоены ростом безработицы и коррупцией.

А вот ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ мало тревожат наших соотечественников. Эту проблему отметили всего 4 процента респондентов.

Как уточняет издание, в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 48 регионах.

Комментарии 4
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Алаверды, Ольга
0 2
Могёте озвучить тройку Ваших треволнений, сильвупле?
Что волнует журналистов блистательного ВГ?
(вдруг, мы с Вами, с разных планет.)

Лично меня беспокоит гондурас.
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Людмила
7 2
Большинство населения беспокоит рост цен НА ВСЕ - при СНИЖЕНИИ доходов простого населения РФ.Ограничение прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ - очень беспокоит большинство населения,говорить об этом перестали просто потому.что при существующей "вертикали власти" - это будет считаться ЭКСТРЕМИЗМОМ ( критика власти), а результат НАКАЗАНИЕ по соответствующей статье закона.
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Кстати:
2 0
Недавно прочел такую точку зрения: вор должен сидеть в Кремле !
Быть может это единственная панацея от всех проблем ???!
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