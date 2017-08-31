Утром 31 августа кемеровчане забросали соцсети фотографиями густого тумана.

Пелена опустилась на областную столицу из-за перепада температур. Такой туман называют радиационным, но ничего общего с распадом атомов он не имеет.

«У нас есть всего два вида туманов, это радиационный и адвективный. Радиационный возникает обычно осенью, когда земля отдаёт тепло, адвективный — весной, когда тепло, наоборот, поступает в землю. В последние дни туман у нас часто бывает. Для него также благоприятная обстановка из-за высокой влажности и отсутствия осадков», — рассказали ВашГород.ру в Кемеровском гидрометцентре.

Для осени такой туман — явление обычное, добавили в гидрометцентре.