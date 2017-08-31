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Я уже с вами.
Утром 31 августа кемеровчане забросали соцсети фотографиями густого тумана.
Пелена опустилась на областную столицу из-за перепада температур. Такой туман называют радиационным, но ничего общего с распадом атомов он не имеет.
«У нас есть всего два вида туманов, это радиационный и адвективный. Радиационный возникает обычно осенью, когда земля отдаёт тепло, адвективный — весной, когда тепло, наоборот, поступает в землю. В последние дни туман у нас часто бывает. Для него также благоприятная обстановка из-за высокой влажности и отсутствия осадков», — рассказали ВашГород.ру в Кемеровском гидрометцентре.
Для осени такой туман — явление обычное, добавили в гидрометцентре.
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