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На Кемерово опустился радиационный туман

Сегодня 13:47
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Утром 31 августа кемеровчане забросали соцсети фотографиями густого тумана.

Пелена опустилась на областную столицу из-за перепада температур. Такой туман называют радиационным, но ничего общего с распадом атомов он не имеет.

«У нас есть всего два вида туманов, это радиационный и адвективный. Радиационный возникает обычно осенью, когда земля отдаёт тепло, адвективный — весной, когда тепло, наоборот, поступает в землю. В последние дни туман у нас часто бывает. Для него также благоприятная обстановка из-за высокой влажности и отсутствия осадков», — рассказали ВашГород.ру в Кемеровском гидрометцентре.

Для осени такой туман — явление обычное, добавили в гидрометцентре.

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