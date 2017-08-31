В Москве скончалась народная артистка России, певица Людмила Рюмина.

Она умерла в Боткинской больнице после тяжёлой продолжительной болезни, сообщают федеральные СМИ.

Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, руководила Московским государственным ансамблем «Русы». С 1999 года являлась художественным руководителем Московского культурного фольклорного центра.

Певица ушла из жизни в возрасте 68 лет.