Ушла из жизни народная артистка России Людмила Рюмина
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В Москве скончалась народная артистка России, певица Людмила Рюмина.
Она умерла в Боткинской больнице после тяжёлой продолжительной болезни, сообщают федеральные СМИ.
Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, руководила Московским государственным ансамблем «Русы». С 1999 года являлась художественным руководителем Московского культурного фольклорного центра.
Певица ушла из жизни в возрасте 68 лет.
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