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Ушла из жизни народная артистка России Людмила Рюмина

Сегодня 14:33
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Дмитрий Коробейников/РИА Новости

В Москве скончалась народная артистка России, певица Людмила Рюмина.

Она умерла в Боткинской больнице после тяжёлой продолжительной болезни, сообщают федеральные СМИ.

Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, руководила Московским государственным ансамблем «Русы». С 1999 года являлась художественным руководителем Московского культурного фольклорного центра.

Певица ушла из жизни в возрасте 68 лет.

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