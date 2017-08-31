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Россияне смогут купить машину за криптовалюту

Сегодня 14:45
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vizionary.ru

УАЗ начнёт продавать машины за криптовалюту.

Расплатиться покупатели смогут биокоинами — валютой, которую ввёл фермерский кооператив из Москвы LavkaLavka. Заработать её можно в том числе, покупая продукты у компании.

Изначально на биокоины покупатели смогут приобрести только «УАЗ Профи», сообщили на сайте завода. Эту возможность внедрят уже осенью.

Напомним, правовой статус криптовалюты в России пока не определён. Официального наказания за её использование нет. Но правительство утверждает, что операцию по её обмену на рубли банки рассмотрят как сомнительную и могут заблокировать карту. Компаниям, которые принимают криптовалюты, выносят предупреждение.

Сейчас Госдума и Центробанк только разрабатывают закон о криптовалюте. А её владельцы пользуются принципом «что не запрещено, то разрешено».

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что такое криптовалюта, и откуда взялся весь шум вокруг биткоина.

Комментарии 1
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мне кажется, все ебанулись
0 0
Марго, Вы таки были на сайте ЛавкаЛавка? И шо можете сказать за десяток куриных яиц по 200 р.?
Правильно - менеджмент ихний так пиарит лавкулавку.

А "биокоины" у меня сразу легли в ассоциации, с биоудобрениями, - в унавоживание огорода.

Марго, пишИте, лучше, о том, что у Вас лучше удается.
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