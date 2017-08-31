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Я уже с вами.
УАЗ начнёт продавать машины за криптовалюту.
Расплатиться покупатели смогут биокоинами — валютой, которую ввёл фермерский кооператив из Москвы LavkaLavka. Заработать её можно в том числе, покупая продукты у компании.
Изначально на биокоины покупатели смогут приобрести только «УАЗ Профи», сообщили на сайте завода. Эту возможность внедрят уже осенью.
Напомним, правовой статус криптовалюты в России пока не определён. Официального наказания за её использование нет. Но правительство утверждает, что операцию по её обмену на рубли банки рассмотрят как сомнительную и могут заблокировать карту. Компаниям, которые принимают криптовалюты, выносят предупреждение.
Сейчас Госдума и Центробанк только разрабатывают закон о криптовалюте. А её владельцы пользуются принципом «что не запрещено, то разрешено».
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что такое криптовалюта, и откуда взялся весь шум вокруг биткоина.
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Правильно - менеджмент ихний так пиарит лавкулавку.
А "биокоины" у меня сразу легли в ассоциации, с биоудобрениями, - в унавоживание огорода.
Марго, пишИте, лучше, о том, что у Вас лучше удается.