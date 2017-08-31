Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов выступил против строительства нового угольного разреза рядом с посёлком Апанас.

«Будем вести переговоры с экологами, департаментом угольной промышленности и департаментом охраны природы. Лично у меня не хватает компетенции. Разберёмся в этой ситуации. Думаю, глава Новокузнецкого района подключится. Я считаю, он мудрый и любит свою родину. Если что, я конечно, позвоню и скажу, что надо обратить на это внимание», — сообщил Сергей Кузнецов в прямом эфире «Ново-тв».

Ранее ВашГород.ру сообщал, что жители Новокузнецкого района настроены крайне решительно, чтобы отстоять свои населённые пункты и природу у угольщиков. Протест жителей уже окрестили очередной «взрывной точкой» на карте Новокузнецкого района.

Ранее ВашГород.ру сообщал о недовольстве жителей разрезами в Тайлепе и Берёзово.