Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство

Мэр выступил против строительства угольного разреза возле Новокузнецка

Сегодня 14:55
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Aerovideonk

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов выступил против строительства нового угольного разреза рядом с посёлком Апанас.

«Будем вести переговоры с экологами, департаментом угольной промышленности и департаментом охраны природы. Лично у меня не хватает компетенции. Разберёмся в этой ситуации. Думаю, глава Новокузнецкого района подключится. Я считаю, он мудрый и любит свою родину. Если что, я конечно, позвоню и скажу, что надо обратить на это внимание», — сообщил Сергей Кузнецов в прямом эфире «Ново-тв».

Ранее ВашГород.ру сообщал, что жители Новокузнецкого района настроены крайне решительно, чтобы отстоять свои населённые пункты и природу у угольщиков. Протест жителей уже окрестили очередной «взрывной точкой» на карте Новокузнецкого района.

Ранее ВашГород.ру сообщал о недовольстве жителей разрезами в Тайлепе и Берёзово.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
***
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
ахаха
0 6
"Если что, я конечно, позвоню и скажу....." ну это даже не детский сад и не ясли. интересно а сирожа может молчать или словесный понос его кредо?
ответить
аватар
Анонимный пользователь
6 0
Молодец мэр, главное чтобы ещё действовать начал...
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ