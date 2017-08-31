В первом полугодии 2017 года в Сибири на свет появилось 116 914 детей.

Лидером по рождаемости стал Красноярский край. Там население пополнили 17 619 младенцев, следует из отчёта Новосибирскстата.

На втором месте Новосибирская область — 17 111 новорождённых. В Иркутской области родилось 15 825 детей.

Кузбасс оказался на четвёртом месте. За указанный период в области на свет появилось 13 903 ребёнка.

Меньше всего рожали в Республике Алтай — 1 701 ребёнок.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость во всех регионах Сибири снизилась. К примеру, в Кузбассе этот показатель сократился на 15,7 процента, в Новосибирской области — на 10,2 процента, в Красноярском крае — на 12,6 процента. Наименьшее падение рождаемости зафиксировано в Тыве: 3,8 процента.

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