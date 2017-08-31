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Названы лидеры по рождаемости среди регионов Сибири

Сегодня 15:35
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
free-writer.ru

В первом полугодии 2017 года в Сибири на свет появилось 116 914 детей.

Лидером по рождаемости стал Красноярский край. Там население пополнили 17 619 младенцев, следует из отчёта Новосибирскстата.

На втором месте Новосибирская область — 17 111 новорождённых. В Иркутской области родилось 15 825 детей.

Кузбасс оказался на четвёртом месте. За указанный период в области на свет появилось 13 903 ребёнка.

Меньше всего рожали в Республике Алтай — 1 701 ребёнок.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость во всех регионах Сибири снизилась. К примеру, в Кузбассе этот показатель сократился на 15,7 процента, в Новосибирской области — на 10,2 процента, в Красноярском крае — на 12,6 процента. Наименьшее падение рождаемости зафиксировано в Тыве: 3,8 процента.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о причинах снижения рождаемости в России.

Комментарии 4
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аватар
тото
3 0
Нет,ну логично!где население больше,там и рождаемость больше!
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Читатель
4 0
Чем гордиться? Родить - ума много не надо. А вот слабо стать лидером по уровню жизни?
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аватар
бревно Ленина
0 0
каким словом названы?
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аватар
1
1 1
Нет,ну логично!где население больше,там и рождаемость больше!
В Иркутской области меньше на 300 тысяч население, нежели в нашей. На самом деле, где доход у населения выше, там и рождаемость больше. В Красноярском крае процентов на 20-30 больше зп...
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