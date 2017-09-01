Новокузнецк покрывается ковром из золотых листьев. ВашГород.ру приготовил советы, как встретить любимое время года Пушкина.

Традиционно осенью у многих наступает хандра. А если вы в числе тех, кто уже предчувствует нехватку солнышка, запаситесь хорошие настроением впрок. Например, организуйте в честь Дня знаний встречу выпускников. В хорошей компании и под воспоминания о беззаботном детстве настрой мигом поправится. А если не поможет, обратитесь к гастроэнтерологу (да-да, не смейтесь) — учёные выяснили, что нарушения в работе кишечника могут провоцировать плохое настроение.

Если живому общению вы предпочитаете книги, не пропустите открытие новой точки буккроссинга в Новокузнецке. Холодильник с книгами появится 2 сентября в парке у дома № 39 на Металлургов. Напомним, недавно Новокузнецк признали одним из самых читающих городов страны, так что нельзя терять репутацию.

Кстати, эксперты советуют осенью не хандрить под одеялком, а активно отдыхать. Советуем записаться в спортивную секцию. Например, в здании бывшего клуба расположился центр смешанных боевых искусств. А если вам по душе романтика 19-го века, отправляйтесь на уроки исторических танцев. Тем более что россиянам обещают серьёзный вирус гриппа, а занятия спортом повышают иммунитет.

Но что мы всё о взрослых. Ребятишек 1 сентября зовут отпраздновать День знаний на фестивале. Обещают игровые площадки, мастер-классы, весёлые аттракционы. А если у вас растёт маленький меломан, отведите его сегодня на бесплатный концерт джаз-клуба «Геликон». Ещё в Новокузнецке открывается клуб для детей на семейном образовании, где также проведут торжественную линейку. Ну, и не забудьте про мотивирующий форум для ребятишек, где им расскажут о пути к успеху.

Новокузнечане активно высказывают идеи по улучшению города на сайте «Гражданские инициативы». Советуем и вам подумать, что бы вы изменили в Новокузнецке, и отправить своё предложение. Главное, расскажите, как и вы готовы помочь в реализации своего проекта.

Хороших выходных!





