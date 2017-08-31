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Я уже с вами.
С мостами в Новокузнецке беда.
Очередной повод для беспокойства жителей — провал на мосту на проспекте Металлургов, со стороны площади Маяковского. Об этом ВашГород.ру рассказала читательница.
По словам девушки, ямка не сквозная, глубиной в локоть. Горожанка заметила её недели две назад.
Ямка не сквозная. Но можно больно провалиться, запнуться, уронить туда телефон, — сетует новокузнечанка.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о разрушениях на мосту через Абу на Пионерском проспекте.
Но есть, напомним, и хорошая новость. В Куйбышевском районе города началась реконструкция опасного моста на улице Горноспасательной.
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Идешь себе с ведерком, увидел дыру на тротуаре - хоп ее красочкой обозначил.
Видишь ментяру припарковавшегося на инвалиде, хоп его красочкой обозначил.
Идешь себе с ведерком, увидел дыру на тротуаре - хоп ее красочкой обозначил.
Видишь ментяру припарковавшегося на инвалиде, хоп его красочкой обозначил.