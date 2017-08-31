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Новокузнечан встревожила яма на мосту в центре города

Сегодня 15:43
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

С мостами в Новокузнецке беда.

Очередной повод для беспокойства жителей — провал на мосту на проспекте Металлургов, со стороны площади Маяковского. Об этом ВашГород.ру рассказала читательница.

По словам девушки, ямка не сквозная, глубиной в локоть. Горожанка заметила её недели две назад.

Ямка не сквозная. Но можно больно провалиться, запнуться, уронить туда телефон, — сетует новокузнечанка.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о разрушениях на мосту через Абу на Пионерском проспекте.

Но есть, напомним, и хорошая новость. В Куйбышевском районе города началась реконструкция опасного моста на улице Горноспасательной.

Комментарии 3
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z
3 0
Когда уже разрешать подобные опасности гражданам краской обозначать?
Идешь себе с ведерком, увидел дыру на тротуаре - хоп ее красочкой обозначил.
Видишь ментяру припарковавшегося на инвалиде, хоп его красочкой обозначил.
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...,
3 0
Когда уже разрешать подобные опасности гражданам краской обозначать?
Идешь себе с ведерком, увидел дыру на тротуаре - хоп ее красочкой обозначил.
Видишь ментяру припарковавшегося на инвалиде, хоп его красочкой обозначил.
Нее..В,данном случае необходимо озадачить Оксану И....Установить знак "Проход запрещен. Опасная зона" И поставить этот вопрос "на контроль" в Администрации с последующим "ШТАБом"..Во,как это ДЕЛАЕТСЯ..ВАС,всё УЧИТЬ надо...замучился я с вами СОВСЕМ..Устаю СИЛЬНО..)))
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!
0 0
это же ЖОПА! вернее возрождающийся анус
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