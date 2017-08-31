С мостами в Новокузнецке беда.

Очередной повод для беспокойства жителей — провал на мосту на проспекте Металлургов, со стороны площади Маяковского. Об этом ВашГород.ру рассказала читательница.

По словам девушки, ямка не сквозная, глубиной в локоть. Горожанка заметила её недели две назад.

Ямка не сквозная. Но можно больно провалиться, запнуться, уронить туда телефон, — сетует новокузнечанка.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о разрушениях на мосту через Абу на Пионерском проспекте.

Но есть, напомним, и хорошая новость. В Куйбышевском районе города началась реконструкция опасного моста на улице Горноспасательной.