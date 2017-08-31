В Новокузнецке 1 сентября перекроют движение
Сегодня 16:02
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Я уже с вами.
В Новокузнецке в День знаний временно ограничат движение на некоторых участках.
Это связано с проведением праздничных мероприятий.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение перекроют по улице Веры Соломиной от дома № 41 до дома № 1 и по улице Карла Маркса до улицы Макеевская, 6а.
Автобусы маршрутов № 16,26,57,70 будут ходить от остановки «Улица Куйбышева» по улице 1 Мая до остановки «Челюскина».
Ограничение будет действовать с 11:00 до 11:40.
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