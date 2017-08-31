В Новокузнецке в День знаний временно ограничат движение на некоторых участках.

Это связано с проведением праздничных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение перекроют по улице Веры Соломиной от дома № 41 до дома № 1 и по улице Карла Маркса до улицы Макеевская, 6а.

Автобусы маршрутов № 16,26,57,70 будут ходить от остановки «Улица Куйбышева» по улице 1 Мая до остановки «Челюскина».

Ограничение будет действовать с 11:00 до 11:40.