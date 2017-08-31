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Поджигательницу уличного пианино накажут

Сегодня 16:25
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vse42.ru

Сотрудники полиции закончили расследование по делу. Все материалы переданы в суд.

Напомним, 26 июля 2017 года в «Арт-сквере» на улице Кирова две девушки подожгли уличное пианино. Камеры, установленные возле арт-объекта, зафиксировали произошедшее. Вскоре в соцсети опубликовали видео и фото поджигательниц.

Через несколько дней в отдел полиции пришла 40-летняя новокузнечанка со своей несовершеннолетней дочерью и рассказала, что увидела в сети видеоролик, на котором две девушки подожгли пианино. В одной из поджигательниц она узнала свою дочь и решила привести её в полицию.

Позже сотрудники установили и вторую участницу правонарушения. Её оказалась 18-летняя новокузнечанка.

«Стражи порядка установили, что именно она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила поджог пианино. Поджигательница стала фигуранткой уголовного дела», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Девушке инкриминируют статью «Вандализм». Нарушительнице грозит штраф в размере до 40 000 рублей, исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.

Несовершеннолетняя подруга проходит по делу как свидетельница, поскольку она снимала произошедшее на телефон, но участия в поджоге не принимала.

К слову, на днях в Кузбассе вандалы в очередной раз осквернили арт-объект. В Междуреченске неизвестные устроили погром после Дня шахтера — испортили лавочки на детских площадках и разгромили большие уличные шахматы. Городские власти уже оценили ущерб, он составили примерно 150 000 рублей.

Ранее ВашГород.ру рассказывал про самые громкие выходки новокузнецких вандалов.

Комментарии 6
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житель
4 0
исходя из стать можно сделать выводы что сотрудники полиции так и не смогли найти поджигательницу, мамаша сама сдала родное чадо, а ту уже "раскрутили" и вышли на подружку ... мдаааа
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*
1 0
Идиотов не сеют не пашут, сами родятся...
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РикиМорти
1 7
а я смотрю комментаторы прям все паиньки ! За всеми замечаем а в своем глазу бревно не видим.
Вы готовы растерзать дурную девчонку, чем вы отличаетесь от зверей ??? Повесили уголовку на 18 летную дуру ?! Куда она дальше с ней учиться работать ? Что официально устроиться выпускница техникума ???
У вас из под носа уводят миллионы и миллиарды бюджетных средств, вы сидя в комментариях по вякаете и замолчите, а как рухлядь раскрашенную изувечили (цена которому от силы 10 тысяч), так человека готовы распять и камнями закидать.
Тут правильно написали - наказание должно быть соразмерно преступлению !!!
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*
4 0
а я смотрю комментаторы прям все паиньки ! За всеми замечаем а в своем глазу бревно не видим.
Вы готовы растерзать дурную девчонку, чем вы отличаетесь от зверей ??? Повесили уголовку на 18 летную дуру ?! Куда она дальше с ней учиться работать ? Что официально устроиться выпускница техникума ???
У вас из под носа уводят миллионы и миллиарды бюджетных средств, вы сидя в комментариях по вякаете и замолчите, а как рухлядь раскрашенную изувечили (цена которому от силы 10 тысяч), так человека готовы распять и камнями закидать.
Тут правильно написали - наказание должно быть соразмерно преступлению !!!
А об этом она должна была думать, как она дальше будет жить, если поймают и вкатят статью, а не мы за нее. Не нужно тут перекладывать с больной головы на здоровую. Интересно, а если ваше имущество подожгут, вы так же будете рьяно отстаивать вандала и просить для него снисхождения? Или своя рубашка все-таки ближе к телу, а общественное можно портить? Адвокат нашелся.
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лох
0 0
кому 50 обещанных тыщ заплатили за розыск преступниц?
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Андрей
0 0
Я худею!!!!!! Поскольку она снимала, значит участия не принимала????!!!!!!!!!!!!! Люди!!!! Ау!!!!!!
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