Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Сотрудники полиции закончили расследование по делу. Все материалы переданы в суд.
Напомним, 26 июля 2017 года в «Арт-сквере» на улице Кирова две девушки подожгли уличное пианино. Камеры, установленные возле арт-объекта, зафиксировали произошедшее. Вскоре в соцсети опубликовали видео и фото поджигательниц.
Через несколько дней в отдел полиции пришла 40-летняя новокузнечанка со своей несовершеннолетней дочерью и рассказала, что увидела в сети видеоролик, на котором две девушки подожгли пианино. В одной из поджигательниц она узнала свою дочь и решила привести её в полицию.
Позже сотрудники установили и вторую участницу правонарушения. Её оказалась 18-летняя новокузнечанка.
«Стражи порядка установили, что именно она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила поджог пианино. Поджигательница стала фигуранткой уголовного дела», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Девушке инкриминируют статью «Вандализм». Нарушительнице грозит штраф в размере до 40 000 рублей, исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.
Несовершеннолетняя подруга проходит по делу как свидетельница, поскольку она снимала произошедшее на телефон, но участия в поджоге не принимала.
К слову, на днях в Кузбассе вандалы в очередной раз осквернили арт-объект. В Междуреченске неизвестные устроили погром после Дня шахтера — испортили лавочки на детских площадках и разгромили большие уличные шахматы. Городские власти уже оценили ущерб, он составили примерно 150 000 рублей.
Ранее ВашГород.ру рассказывал про самые громкие выходки новокузнецких вандалов.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Вы готовы растерзать дурную девчонку, чем вы отличаетесь от зверей ??? Повесили уголовку на 18 летную дуру ?! Куда она дальше с ней учиться работать ? Что официально устроиться выпускница техникума ???
У вас из под носа уводят миллионы и миллиарды бюджетных средств, вы сидя в комментариях по вякаете и замолчите, а как рухлядь раскрашенную изувечили (цена которому от силы 10 тысяч), так человека готовы распять и камнями закидать.
Тут правильно написали - наказание должно быть соразмерно преступлению !!!
Вы готовы растерзать дурную девчонку, чем вы отличаетесь от зверей ??? Повесили уголовку на 18 летную дуру ?! Куда она дальше с ней учиться работать ? Что официально устроиться выпускница техникума ???
У вас из под носа уводят миллионы и миллиарды бюджетных средств, вы сидя в комментариях по вякаете и замолчите, а как рухлядь раскрашенную изувечили (цена которому от силы 10 тысяч), так человека готовы распять и камнями закидать.
Тут правильно написали - наказание должно быть соразмерно преступлению !!!