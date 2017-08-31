Сотрудники полиции закончили расследование по делу. Все материалы переданы в суд.

Напомним, 26 июля 2017 года в «Арт-сквере» на улице Кирова две девушки подожгли уличное пианино. Камеры, установленные возле арт-объекта, зафиксировали произошедшее. Вскоре в соцсети опубликовали видео и фото поджигательниц.

Через несколько дней в отдел полиции пришла 40-летняя новокузнечанка со своей несовершеннолетней дочерью и рассказала, что увидела в сети видеоролик, на котором две девушки подожгли пианино. В одной из поджигательниц она узнала свою дочь и решила привести её в полицию.

Позже сотрудники установили и вторую участницу правонарушения. Её оказалась 18-летняя новокузнечанка.

«Стражи порядка установили, что именно она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила поджог пианино. Поджигательница стала фигуранткой уголовного дела», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Девушке инкриминируют статью «Вандализм». Нарушительнице грозит штраф в размере до 40 000 рублей, исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.

Несовершеннолетняя подруга проходит по делу как свидетельница, поскольку она снимала произошедшее на телефон, но участия в поджоге не принимала.

К слову, на днях в Кузбассе вандалы в очередной раз осквернили арт-объект. В Междуреченске неизвестные устроили погром после Дня шахтера — испортили лавочки на детских площадках и разгромили большие уличные шахматы. Городские власти уже оценили ущерб, он составили примерно 150 000 рублей.

Ранее ВашГород.ру рассказывал про самые громкие выходки новокузнецких вандалов.