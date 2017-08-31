В ближайшие дни погода в Кузбассе проявит осенний характер.

В пятницу, 1 сентября, западный ветер усилится до 13 метров в секунду. Днём пройдут небольшие дожди, ночью осадки прекратятся. Температура воздуха составит +15…+20 градусов, по южным районам до +25. В ночь на субботу столбик термометра понизится до +3…+8, местами до +13 градусов, сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.

В субботу, 2 сентября, днём ожидается 17…22 градуса тепла. Порывы западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Местами небольшие дожди, грозы. Ночью температура около +5 градусов, местами +13.

В воскресенье, 3 сентября, характер погоды существенно не изменится. Днём воздух прогреется до +19…+24 градуса, ночью похолодает до +3…+8, местами теплее. Сохранится западный умеренный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Днём местами ожидаются небольшие дожди.

В понедельник, 4 сентября, днём столбик термометра повысится до +21…+26 градусов. Будет преимущественно без осадков.

Ранее ВашГород.ру сообщал о предварительном погоде на весь сентябрь.