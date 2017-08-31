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Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые дни сентября

Сегодня 16:26
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
topoboi.com

В ближайшие дни погода в Кузбассе проявит осенний характер.

В пятницу, 1 сентября, западный ветер усилится до 13 метров в секунду. Днём пройдут небольшие дожди, ночью осадки прекратятся. Температура воздуха составит +15…+20 градусов, по южным районам до +25. В ночь на субботу столбик термометра понизится до +3…+8, местами до +13 градусов, сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.

В субботу, 2 сентября, днём ожидается 17…22 градуса тепла. Порывы западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Местами небольшие дожди, грозы. Ночью температура около +5 градусов, местами +13.

В воскресенье, 3 сентября, характер погоды существенно не изменится. Днём воздух прогреется до +19…+24 градуса, ночью похолодает до +3…+8, местами теплее. Сохранится западный умеренный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Днём местами ожидаются небольшие дожди.

В понедельник, 4 сентября, днём столбик термометра повысится до +21…+26 градусов. Будет преимущественно без осадков.

Ранее ВашГород.ру сообщал о предварительном погоде на весь сентябрь.

Комментарии 2
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Дмитрий
6 0
Пггода осенняя, а полысаевским шахтерам зарплату за июль не дали, детей в школу отправлять не с чем, а администрация гуляет. Заречная, Октябрьская и Алексиевская сосут пипку. Когда повышают или платят зарплату обл.администрация ставит это себе в заслугу, а когда ее не платят почти целому шахтерскому городу в этом никто не виноват. И в газете А42 об этом не напишут.
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саша
7 0
Пггода осенняя, а полысаевским шахтерам зарплату за июль не дали, детей в школу отправлять не с чем, а администрация гуляет. Заречная, Октябрьская и Алексиевская сосут пипку. Когда повышают или платят зарплату обл.администрация ставит это себе в заслугу, а когда ее не платят почти целому шахтерскому городу в этом никто не виноват. И в газете А42 об этом не напишут.
в прокопьевске такая же хрень последнюю шахту закрывают и плюс закрывают местный дворец культуры и людям потом работать не где будет .и не один журналист про это не написал так как все журналисты продажные что ради денег которыми их спонсирует АДминистрация города прокопьевска и область готовы мать свою родную продать за бабло эти журналюги .
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