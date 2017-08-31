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Я уже с вами.
В ближайшие дни погода в Кузбассе проявит осенний характер.
В пятницу, 1 сентября, западный ветер усилится до 13 метров в секунду. Днём пройдут небольшие дожди, ночью осадки прекратятся. Температура воздуха составит +15…+20 градусов, по южным районам до +25. В ночь на субботу столбик термометра понизится до +3…+8, местами до +13 градусов, сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.
В субботу, 2 сентября, днём ожидается 17…22 градуса тепла. Порывы западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Местами небольшие дожди, грозы. Ночью температура около +5 градусов, местами +13.
В воскресенье, 3 сентября, характер погоды существенно не изменится. Днём воздух прогреется до +19…+24 градуса, ночью похолодает до +3…+8, местами теплее. Сохранится западный умеренный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Днём местами ожидаются небольшие дожди.
В понедельник, 4 сентября, днём столбик термометра повысится до +21…+26 градусов. Будет преимущественно без осадков.
Ранее ВашГород.ру сообщал о предварительном погоде на весь сентябрь.
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