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Good Line дарит знания жителям Кузбасса

Сегодня 17:07
На правах рекламы
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Good Line

Компания Good Line подготовила приятный сюрприз ко Дню знаний кузбассовцам, которые любят узнавать новое.

В цифровом телевидении «Большое ТВ» в конце августа появился пакет телеканалов «Полезный», рассчитанный специально для тех, кто стремится расширять свои знания об окружающем мире.

В пакет входят 23 канала, в числе которых HD History — канал с документальными фильмами об истории человечества, HD NTG Wild — канал о дикой природе, HD Еureka — развлекательный канал о науке и технике и еще много интересного.

Стоимость месячной подписки на пакет «Полезный» составляет 150 рублей. Оставляйте заявку на подключение к «Большому ТВ» на сайте Good Line.

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