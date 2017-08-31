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Я уже с вами.
Компания Good Line подготовила приятный сюрприз ко Дню знаний кузбассовцам, которые любят узнавать новое.
В цифровом телевидении «Большое ТВ» в конце августа появился пакет телеканалов «Полезный», рассчитанный специально для тех, кто стремится расширять свои знания об окружающем мире.
В пакет входят 23 канала, в числе которых HD History — канал с документальными фильмами об истории человечества, HD NTG Wild — канал о дикой природе, HD Еureka — развлекательный канал о науке и технике и еще много интересного.
Стоимость месячной подписки на пакет «Полезный» составляет 150 рублей. Оставляйте заявку на подключение к «Большому ТВ» на сайте Good Line.
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