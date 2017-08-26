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Гордость за новокузнечан и милые котики: Новокузнецк вашими глазами

Сегодня 07:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Favim.com

Инстаграм стал уже неотъемлемой частью нашей жизни. ВашГород.ру собрал для вас несколько интересных публикаций новокузнечан.

А если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его в инстаграме с хештегом #вашгород.

Новокузнечане гордятся своим городом и с радостью делятся его пейзажами, достопримечательностями, да и простыми повседневными видами.

Чтобы отправиться в настоящий поход и насладиться природой, не обязательно всенепременно ехать в Альпы, ну или в Ергаки. Даже в черте города есть места, которые придут по душе даже заядлому путешественнику, а что уж говорить про «городских» жителей. Вот в Новокузнецке, в самом центре города, берёт своё начало экотропа «Кузнецкая». Что на ней ждёт туриста? Густая роща с чёрными тополями, гнездовье длинноклювых бекасов, ручьи и даже водопады! Ну и куда без угля – геологи со всего мира изучали вдоль и поперёк именно этот угольный пласт. И кажется, что все хорошо – собирай рюкзак и иди. Но! Экологическая тропа нуждается в благоустройстве. Во-первых, нужен дизайнер для разработки дизайн-макета карты экотропы и волонтёры для отсыпки дорожек. Если вы готовы помочь, пишите на почту - ekotropa400@mail.ru или переходите на сайт проекта Помогать просто (ссылка в профиле). #волонтер #новокузнецк #помогатьпросто #новокузнецк400

Публикация от Помогать просто - мы расскажем (@pomogat_prosto)

Сергей Кузнецов — не исключение.

Горожане очень любят котиков. Даже фотографируют их на паспорт.

Кототерапия помогает не горевать об ушедшем лете.

MEOWing and PURRing therapy) #antistress #draw #paint #вашгород

Публикация от Маргарита (@margaret_andreewa)

Да и вообще в Новокузнецке никогда не грустят, а радуются каждому дню!

#privateequstrianclub счастье есть

Публикация от Viktoria Baeva (@_baewa)

А еще новокузнецкие девушки очень гордятся своими мужчинами.

И пусть они еще не построили дом, но дерево уже посадили.

Следующую подборку читайте на сайте ВашГород.ру 8 сентября.

Комментарии 1
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Все фото, кроме котика - убожество.
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