Инстаграм стал уже неотъемлемой частью нашей жизни. ВашГород.ру собрал для вас несколько интересных публикаций новокузнечан.

А если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его в инстаграме с хештегом #вашгород.

Новокузнечане гордятся своим городом и с радостью делятся его пейзажами, достопримечательностями, да и простыми повседневными видами.

Сергей Кузнецов — не исключение.

Публикация от Сергей Кузнецов (@skuznetsov_nk) Авг 30 2017 в 7:40 PDT

Горожане очень любят котиков. Даже фотографируют их на паспорт.

Решил поучаствавать в эстафете @koshka_musya1 #фотокотиковнапаспорт как вам? Присоединяйтесь, будет весело Публикация от Д Н Е В Н И КК О Т Е Н К А (@gianluca_meowcat) Авг 31 2017 в 2:20 PDT

Кототерапия помогает не горевать об ушедшем лете.

MEOWing and PURRing therapy) #antistress #draw #paint #вашгород Публикация от Маргарита (@margaret_andreewa) Авг 29 2017 в 6:33 PDT

Да и вообще в Новокузнецке никогда не грустят, а радуются каждому дню!

#privateequstrianclub счастье есть Публикация от Viktoria Baeva (@_baewa) Авг 31 2017 в 2:02 PDT

А еще новокузнецкие девушки очень гордятся своими мужчинами.

Сейчас честный труд не в приоритете у молодежи, но хочу сказать за него спасибо своему мужу, по другому не представляю #сднемшахтера #кузбасс #вашгород #мойновокузнецк #новокузнецкмоимиглазами Публикация от Olga (@olushko_r) Авг 26 2017 в 1:06 PDT

И пусть они еще не построили дом, но дерево уже посадили.

Акция "посади дуб" #новокузнецк #новоильинскийрайон #школа112 #4Вкласс #дети Публикация от Наталья (@natasalik) Авг 31 2017 в 1:04 PDT

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