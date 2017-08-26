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Я уже с вами.
Инстаграм стал уже неотъемлемой частью нашей жизни. ВашГород.ру собрал для вас несколько интересных публикаций новокузнечан.
А если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его в инстаграме с хештегом #вашгород.
Новокузнечане гордятся своим городом и с радостью делятся его пейзажами, достопримечательностями, да и простыми повседневными видами.
Чтобы отправиться в настоящий поход и насладиться природой, не обязательно всенепременно ехать в Альпы, ну или в Ергаки. Даже в черте города есть места, которые придут по душе даже заядлому путешественнику, а что уж говорить про «городских» жителей. Вот в Новокузнецке, в самом центре города, берёт своё начало экотропа «Кузнецкая». Что на ней ждёт туриста? Густая роща с чёрными тополями, гнездовье длинноклювых бекасов, ручьи и даже водопады! Ну и куда без угля – геологи со всего мира изучали вдоль и поперёк именно этот угольный пласт. И кажется, что все хорошо – собирай рюкзак и иди. Но! Экологическая тропа нуждается в благоустройстве. Во-первых, нужен дизайнер для разработки дизайн-макета карты экотропы и волонтёры для отсыпки дорожек. Если вы готовы помочь, пишите на почту - ekotropa400@mail.ru или переходите на сайт проекта Помогать просто (ссылка в профиле). #волонтер #новокузнецк #помогатьпросто #новокузнецк400
Публикация от Помогать просто - мы расскажем (@pomogat_prosto)
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Публикация от Александр Шамарин (@nampuompoccuu)
Сергей Кузнецов — не исключение.
Горожане очень любят котиков. Даже фотографируют их на паспорт.
Решил поучаствавать в эстафете @koshka_musya1 #фотокотиковнапаспорт как вам? Присоединяйтесь, будет весело
Публикация от Д Н Е В Н И КК О Т Е Н К А (@gianluca_meowcat)
Кототерапия помогает не горевать об ушедшем лете.
MEOWing and PURRing therapy) #antistress #draw #paint #вашгород
Публикация от Маргарита (@margaret_andreewa)
Да и вообще в Новокузнецке никогда не грустят, а радуются каждому дню!
#privateequstrianclub счастье есть
Публикация от Viktoria Baeva (@_baewa)
А еще новокузнецкие девушки очень гордятся своими мужчинами.
И пусть они еще не построили дом, но дерево уже посадили.
Акция "посади дуб" #новокузнецк #новоильинскийрайон #школа112 #4Вкласс #дети
Публикация от Наталья (@natasalik)
Следующую подборку читайте на сайте ВашГород.ру 8 сентября.
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