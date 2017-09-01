Сегодня больше половины россиян одобряют школьную форму, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как правило, за форму чаще выступают родители. У школьников мнение противоположное, говорит ВЦИОМ.

«Я что, умнее стану, если форму буду носить?!» — регулярно слышит от сына-пятиклассника Ромы, прокопчанка Елена.

Мальчишки в их школе носят пиджак, брюки тёмно-синего цвета, однотонные светлые рубашки и ненавистный Роме галстук. Символ мужского стиля не стягивает ему шею и не мешает движению, но детское сердце почему-то против него яро протестует.

В гимназии № 62 в Новокузнецке ребят просят надевать прямые брюки, светлую рубашку и шерстяной жилет. Последним не все довольны — в тёплую погоду в нём жарко. Когда на улице парит, стараются снимать. Учителя обычно относятся с пониманием, говорит мама девятиклассницы Софьи, Марина.

«Вообще, форма у нас никому не нравится. Один класс даже пытался отказаться от этого, но в итоге всё равно пришлось носить. Лично мне не нравится, что надо носить прямые брюки. Их очень сложно найти в магазинах, и выглядят некрасиво», — рассказала девятиклассница Софья.

Школьная форма, может, и не отвечает современной моде, зато помогает настроиться на учёбу, уверена практикующий психолог, член Федерации психологов образования России Ася Кузьмина.

«Разнообразие и вольность в одежде будут настраивать учащегося не на знания, а на „соревнования“ и привлечение внимания к себе, самовыражение через свой стиль. Помимо этого, школьная форма дисциплинирует, призывает принимать общественные нормы. Дресс-код придаёт и психологический настрой: надел форму, значит, иду учиться. У школьника возникают ассоциации с учебной деятельностью, а это помогает ему собраться и настроиться на продуктивную умственную работу», — уверена Ася Кузьмина.

Недавняя выпускница университета, а ныне учитель английского языка из Новокузнецкого района Лилия считает, что форма стирает различия в финансовом положении ребятишек. Кстати, ВЦИОМ выяснил, что протестуют против формы, как правило, именно ребята из обеспеченных семей.

«Конечно, когда разрешено носить всё, что угодно, дети самовыражаются, через одежду подчёркивают свою индивидуальность. Но, опять же, из-за разного финансового положения родителей некоторые ребята могут завидовать друг другу. В общем, я за форму в школе. Она — символ равенства детей в школе друг перед другом. Я вот очень жалею, что, когда училась, у нас формы не было», — рассказала Лилия.

Закон «Об образовании» позволяет школам самим вносить в устав пункт о форме. Так или иначе родителям приходится ему следовать. Но если у родителей нет денег на форму, учреждение должно пойти навстречу. А недопуск ребёнка к урокам из-за неподобающей одежды расценивается как нарушение права на получение образование, и родители вправе жаловаться директору школы.