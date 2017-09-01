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Форменное безобразие, или Зачем всем школьникам одинаковая одежда

Сегодня 08:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
jf.spbu.ru

Сегодня больше половины россиян одобряют школьную форму, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как правило, за форму чаще выступают родители. У школьников мнение противоположное, говорит ВЦИОМ.

«Я что, умнее стану, если форму буду носить?!» — регулярно слышит от сына-пятиклассника Ромы, прокопчанка Елена.

Мальчишки в их школе носят пиджак, брюки тёмно-синего цвета, однотонные светлые рубашки и ненавистный Роме галстук. Символ мужского стиля не стягивает ему шею и не мешает движению, но детское сердце почему-то против него яро протестует.

В гимназии № 62 в Новокузнецке ребят просят надевать прямые брюки, светлую рубашку и шерстяной жилет. Последним не все довольны — в тёплую погоду в нём жарко. Когда на улице парит, стараются снимать. Учителя обычно относятся с пониманием, говорит мама девятиклассницы Софьи, Марина.

«Вообще, форма у нас никому не нравится. Один класс даже пытался отказаться от этого, но в итоге всё равно пришлось носить. Лично мне не нравится, что надо носить прямые брюки. Их очень сложно найти в магазинах, и выглядят некрасиво», — рассказала девятиклассница Софья.

Школьная форма, может, и не отвечает современной моде, зато помогает настроиться на учёбу, уверена практикующий психолог, член Федерации психологов образования России Ася Кузьмина.

«Разнообразие и вольность в одежде будут настраивать учащегося не на знания, а на „соревнования“ и привлечение внимания к себе, самовыражение через свой стиль. Помимо этого, школьная форма дисциплинирует, призывает принимать общественные нормы. Дресс-код придаёт и психологический настрой: надел форму, значит, иду учиться. У школьника возникают ассоциации с учебной деятельностью, а это помогает ему собраться и настроиться на продуктивную умственную работу», — уверена Ася Кузьмина.

Недавняя выпускница университета, а ныне учитель английского языка из Новокузнецкого района Лилия считает, что форма стирает различия в финансовом положении ребятишек. Кстати, ВЦИОМ выяснил, что протестуют против формы, как правило, именно ребята из обеспеченных семей.

«Конечно, когда разрешено носить всё, что угодно, дети самовыражаются, через одежду подчёркивают свою индивидуальность. Но, опять же, из-за разного финансового положения родителей некоторые ребята могут завидовать друг другу. В общем, я за форму в школе. Она — символ равенства детей в школе друг перед другом. Я вот очень жалею, что, когда училась, у нас формы не было», — рассказала Лилия.

Закон «Об образовании» позволяет школам самим вносить в устав пункт о форме. Так или иначе родителям приходится ему следовать. Но если у родителей нет денег на форму, учреждение должно пойти навстречу. А недопуск ребёнка к урокам из-за неподобающей одежды расценивается как нарушение права на получение образование, и родители вправе жаловаться директору школы.

Комментарии 15
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Читатель
5 19
И как мы, отвлеченные разной одеждой, ВУЗы закончили?
"Такая одежда убирает эффект соревнований" - а что плохого в этом?
"Форма стирает различия в финансовом положении" - они найдут эти различия в другом. Или думаете, они до 11 класса будут недалекими, а потом оппачки, сюрприз, у всех материальное положение разное.
Понятное дело, нужно было запретить вульгарность, ультракороткие юбки и подобные вещи.
Форма - это тоже хорошо, но и здесь должна быть свобода выбора
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Сталин
19 10
Если форму уберут-то потом не жалуйтесь что ваших дочек насиловать будут в кустах, в провоцирующей одежде)
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Читатель
8 3
Если форму уберут-то потом не жалуйтесь что ваших дочек насиловать будут в кустах, в провоцирующей одежде)
Чтобы привить вкус в одежде совсем не обязательно одеваться под копирку
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Карлсон
1 1
И белые бантики замаячат в листве кустов ))))
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Ленин
16 4
если легко уберут форму-значит так же введут хиджабы . Вы совсем?)))

Нельзя форму убирать!
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stek
8 2
На Западе не дураки, что в каждом учебном заведении обязательна своя форма ....
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10 3
Я, за форму. Мой ребёнок, ходит в форме. И в нашем классе наоборот, у состоятельных родителей- дети в форме, у малообеспеченных- нет.
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армянский коммунист
0 2
Ящик Пандоры открыт, форма ничто, есть спиннеры со стразами.А вы тов.Сталин не отклоняйтесь от линии партии.
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z
2 11
Если все такие умные, то чего сами в форме то не гоняете?
В какой школе все учителя в форме ходят?
А как детей впрягать за деньги их родителей, так норм.
Удобный и хорошо сшитый костюмчик на ребенка стоит дорого, не все могут себе позволить, особенно с учетом того, что нужно будет покупать новый раз в пол года, потому что ребенки быстро растут.
А то, что продают больше подходит под понятие спецовки, а не удобной одежды.

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Читатель
3 6
Если все такие умные, то чего сами в форме то не гоняете?
В какой школе все учителя в форме ходят?
А как детей впрягать за деньги их родителей, так норм.
Удобный и хорошо сшитый костюмчик на ребенка стоит дорого, не все могут себе позволить, особенно с учетом того, что нужно будет покупать новый раз в пол года, потому что ребенки быстро растут.
А то, что продают больше подходит под понятие спецовки, а не удобной одежды.

Правда, прежде чем требовать с детей - сами пусть пример подадут!
Организуйте форму для учителей, директора школы.
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Голый панк
4 7
Вася, Коля и Маша носят форму. Вася приходит в школу пешком, Машу привозит мама на лексусе. У Коли седьмой айфон, а Вася ходит с маминым сименсом, перемотанным изолентой.
Вопрос: сможет ли Вася понять, что он - нищеброд, если все дети носят форму?
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Татарин
5 1
Вася, Коля и Маша носят форму. Вася приходит в школу пешком, Машу привозит мама на лексусе. У Коли седьмой айфон, а Вася ходит с маминым сименсом, перемотанным изолентой.
Вопрос: сможет ли Вася понять, что он - нищеброд, если все дети носят форму?
через 5 лет этот Вася трахнет Машу и мама на лексусе станет бабкой и пересядет на коляску
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2 0
Если все такие умные, то чего сами в форме то не гоняете?
В какой школе все учителя в форме ходят?
А как детей впрягать за деньги их родителей, так норм.
Удобный и хорошо сшитый костюмчик на ребенка стоит дорого, не все могут себе позволить, особенно с учетом того, что нужно будет покупать новый раз в пол года, потому что ребенки быстро растут.
А то, что продают больше подходит под понятие спецовки, а не удобной одежды.

Мы в классе решили, форма для мальчиков: тёмно- синие брюки, жилет и светлая рубашка. Родители сами выбирает в каком магазине и за какую цену будут покупать. Можно купить за 3000₽, а можно и за 1200₽.
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z
0 0
Мы в классе решили, форма для мальчиков: тёмно- синие брюки, жилет и светлая рубашка. Родители сами выбирает в каком магазине и за какую цену будут покупать. Можно купить за 3000₽, а можно и за 1200₽.
В ателье потом сходите, чтоб хотя бы немного подогнали под ребетенка или сами если умеете.
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123
0 0
Если форму уберут-то потом не жалуйтесь что ваших дочек насиловать будут в кустах, в провоцирующей одежде)
А, вы из тех, кто делает виноватым жертв изнасилований?
По вашей логике и с кошельком по улице нельзя ходить, чтобы грабителей не провоцировать?
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