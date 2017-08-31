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Россиян избавят от опасного алкоголя

Сегодня 17:57
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newlifehouse.com

В России запретят порошковый алкоголь.

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам сейчас разрабатываются два законопроекты, которые касаются регулирования алкогольного рынка. Первый запрещает производство и продажу порошкового спиртного, второй предусматривает серьёзные административные штрафы за нарушение этого запрета. Об этом сообщают Вести.ру с ссылкой на ТАСС.

Глава правительства добавил, что порошковый алкоголь исключительно опасен для здоровья. Он грозит отравлениями и повреждениями внутренних органов.

Комментарии 2
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Жоржич
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А как быть с порошковым пивом? С некачественным хлебом? Пальмовым маслом? С дерьмовыми продуктами????
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