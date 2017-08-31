В России запретят порошковый алкоголь.

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам сейчас разрабатываются два законопроекты, которые касаются регулирования алкогольного рынка. Первый запрещает производство и продажу порошкового спиртного, второй предусматривает серьёзные административные штрафы за нарушение этого запрета. Об этом сообщают Вести.ру с ссылкой на ТАСС.

Глава правительства добавил, что порошковый алкоголь исключительно опасен для здоровья. Он грозит отравлениями и повреждениями внутренних органов.