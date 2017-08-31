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Я уже с вами.
В России запретят порошковый алкоголь.
Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам сейчас разрабатываются два законопроекты, которые касаются регулирования алкогольного рынка. Первый запрещает производство и продажу порошкового спиртного, второй предусматривает серьёзные административные штрафы за нарушение этого запрета. Об этом сообщают Вести.ру с ссылкой на ТАСС.
Глава правительства добавил, что порошковый алкоголь исключительно опасен для здоровья. Он грозит отравлениями и повреждениями внутренних органов.
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