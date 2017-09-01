Накануне Дня знаний ВашГород.ру поговорил с учителем начальных классов школы № 43 Натальей Викторовной Воробель. Она 26 лет трудится на благо российского образования, имеет высшую категорию и сама воспитывает троих детей.

ВГ: Наталья Викторовна, вопрос банальный, почему именно профессия учителя?

НВ: Знаете, я сама часто над этим думаю. Признаться, не знаю ответа на этот вопрос. Я ещё с детства мечтала стать учительницей и знала, что это будут именно начальные классы. Наверное, моя первая учительница оставила такой след в судьбе. Нашему классу очень повезло, мы её все любили, она была молодая, красивая, статная. Видимо, в моём подсознании этот образ остался как идеальный. И я очень хотела быть похожей на неё.

ВГ: Помните свой первый урок? Каким он был?

НВ: Конечно. Это был 1991-й год. Как сейчас помню, 1 сентября после торжественной линейки каждый учитель в своём классе должен был провести урок мира. Волновалась, руки тряслись. Я тогда работала в малокомплектной сельской школе — в моём первом классе было всего 10 человек. Только пришла в школу после училища. Очень долго готовилась, что-то рисовала, вырезала, плакаты делала. Раньше ведь не было таких технических возможностей, как сейчас. Но всё прошло хорошо.

ВГ: А вы поддерживаете контакт с вашими бывшими учениками?

НВ: За 26 лет работы, с учётом трёх декретов я подготовила 5 выпусков. Шестой на подходе. Ребята из первых выпусков уже обзавелись семьями. Некоторые, кстати, пошли по моим стопам — тоже стали учителями. Студентами просятся ко мне на практику. Многие звонят, пишут в соцсетях, поздравляют с праздниками. Очень приятно, что родители помнят, некоторые даже советуются, когда отдают младших детей в школу.

ВГ: Что больше всего любите в своей работе?

НВ: Самое большое удовольствие — это видеть результат. Когда чувствуешь отдачу. Порой не спишь ночами, когда что-то у ребёнка не получается. А потом раз — и всё налаживается. Это так мотивирует. Сразу забываешь про усталость. Может, это пафосно звучит, но самое приятное — это видеть результаты своей работы. Ведь во многом первый учитель влияет на отношение ребёнка к школе в дальнейшем. Вдвойне приятно, когда видишь благодарность в глазах детей и родителей.

ВГ: А что вам не нравится в работе учителя?

НВ: Я бы слукавила, если бы сказала, что всем довольна. Больше всего, конечно, напрягает работа с документами. Я понимаю, что от неё никуда не деться, но порой она очень затратна. Например, у меня часто просто не хватает времени, чтобы реализовать какие-то задумки, сделать яркие презентации. Хочется уделять время работе с учениками, а не заполнению бумаг.

ВГ: 26 лет — всё-таки большой срок. Никогда не ловили себя на мысли, что вам скучно изо дня в день делать одно и то же?

НВ: Нет, абсолютно. Это ошибочное мнение, что мы делаем одно и то же каждый день. Учитель постоянно находится в тонусе. Каждые три года мы проходим курсы, чтобы подтвердить категорию. Постоянные семинары, мастер-классы, конкурсы. Например, за последнее время я поучаствовала в конкурсе «Учитель года», выступала с мастер-классами на многих форумах. Последний вот был буквально несколько дней назад. Рассказывала на «Городском педагогическом совете» о взаимодействии с родителями.

Каждый урок я выстраиваю по-новому, он не такой, как вчера. Главное, не стоять на месте, развиваться. Постоянно изучать что-то новое. Дети сейчас совсем другие, чем 20 лет назад. То, что было интересно им, уже не подходит для сегодняшних школьников.

ВГ: Наталья Викторовна, что самое важное в вашей работе?

НВ: Сложно выделить что-то одно. Наверно, любовь к ребёнку — это доминирующая составляющая. Но далеко не единственная. Учитель, как я говорю, должен всегда держать руку на пульсе.

Раньше в образовании был лозунг: «Обучение — на всю жизнь». Сейчас его изменили: «Обучение на протяжении всей жизни». Сегодня требования государства к учителям очень высоки. Мы должны знать на зубок нормативно-правовую базу, отслеживать все изменения. Знать различные концепции, закон об образовании, семейный кодекс, основы психологии. И это всё важно.

Надо успевать уделять внимание всем детям в равной степени, работать с родителями, заполнять документацию, готовиться к урокам, при этом постоянно повышать своё мастерство.

ВГ: А какие сложности возникают в вашей работе?

НВ: Всякое бывает. Но в моей практике это чаще непонимание со стороны родителей. Иногда они в силу разных обстоятельств не хотят принимать современные требования. Например, часто возмущаются, зачем ребёнку в начальной школе английский и информатика. Приходится им объяснять, что сейчас это требования стандартов, что сегодня совсем другие образовательные нормы нежели были раньше, и их дети растут совсем в другом мире.

ВГ: Наталья Викторовна, вы столько лет учите детей, а учат ли чему-нибудь они вас?

НВ: Дети, они простые, добрые, искренние. Пожалуй, всем взрослым стоит у них поучиться простой и бескорыстной любви. Некоторым деткам не хватает любви и внимания дома в силу разных ситуаций. Они приходят в класс и ждут её от тебя. Стоят рядом, обнимают, что-то хотят рассказать и поделиться. Сначала я этого не понимала, сейчас, конечно, уже научилась чувствовать каждого ребёнка.

ВГ: Сейчас много говорят, что выпускники педагогических вузов не хотят работать по специальности. Как вы думаете, почему?

НВ: Я не знаю статистики по этому вопросу. Но могу сказать, что в этом году к нам в школу пришли сразу несколько молодых специалистов. Смею предположить, что смущает вчерашних выпускников. Сейчас от учителя требуют очень много, в первую очередь, это не профессия, это образ жизни. А зарплата у молодых специалистов небольшая. Поэтому и не хотят идти в школы.

ВГ: Вы призёр многих педагогических конкурсов. Можете поделиться секретами с подрастающим поколением педагогов?

НВ: Это банально, но главный секрет — это любить детей и свою работу. Если ты каждый день идешь в школу как на каторгу, то ничего хорошего из этого не выйдет. Меня всегда тянет на работу. Да, я устаю. Но каждый день вижу глаза, которые ждут от тебя чего-то нового, видят в тебе идеал и образец. И сразу появляются силы и мотивация. Можно безукоризненно знать теорию, но если нет искреннего желания, то тебя никогда не будут любить дети. Они всё чувствуют лучше нас.

Учитель — это человек, наставник, друг, воспитатель, иногда родитель. Но не судья. У нас много ролей. Работать учителем сложно, но интересно!