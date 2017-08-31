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Новокузнечанам дали холодную воду

Сегодня 21:09
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Orbita96.ru

Водоснабжение полностью восстановлено.

Сегодня, 31 августа, ООО «Водоканал» завершил работы по ремонту сальниковых компенсаторов. В 19.35 началась подача холодной воды в систему, сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, что холодную воду отключили вчера, 30 августа, в 20 часов. Водоснабжение обещали восстановить только ранним утром 1 сентября. Таким образом, новокузнечан предупреждали об отсутствии холодной воды на 34 часа.

Однако работы выполнили раньше запланированного срока.

Под частичное сокращение подачи воды попали Центральный район и Ближнее Куйбышево. Полностью холодную воду отключили в зданиях в Завокзальном районе, Дальнем Куйбышеве, а также в домах на Запорожской, 8; Грибоедова 3, 5; Шункова 20а, 22 и 26.

Комментарии 9
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Вenz
0 0
Друг с Шункова полчаса назад звонил - нет воды.
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Ирина
1 0
Пр.кузнецкстроевский воды так и нет
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Юлия
0 0
Нет воды в ближнем куйбышева!!!!
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другая Юлия
2 0
Странные у Вас новости. У людей воды нет, а в новостях как бы есть.
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Илья
0 0
Странные у Вас новости. У людей воды нет, а в новостях как бы есть.
Тольятти Центр - воды нет!
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Майя
0 0
Тольятти Центр - воды нет!
У нас на Ермакова вода в 5 часов уже была
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Ольга
0 0
Дружбы тоже без воды.
Похоже, вода только в новостях у вас.
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