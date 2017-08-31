Водоснабжение полностью восстановлено.

Сегодня, 31 августа, ООО «Водоканал» завершил работы по ремонту сальниковых компенсаторов. В 19.35 началась подача холодной воды в систему, сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, что холодную воду отключили вчера, 30 августа, в 20 часов. Водоснабжение обещали восстановить только ранним утром 1 сентября. Таким образом, новокузнечан предупреждали об отсутствии холодной воды на 34 часа.

Однако работы выполнили раньше запланированного срока.

Под частичное сокращение подачи воды попали Центральный район и Ближнее Куйбышево. Полностью холодную воду отключили в зданиях в Завокзальном районе, Дальнем Куйбышеве, а также в домах на Запорожской, 8; Грибоедова 3, 5; Шункова 20а, 22 и 26.