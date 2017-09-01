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Я уже с вами.
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов ответил на многочисленные просьбы жителей создать в городе приют для бездомных животных.
Администрация не готова взять на себя эту обязанность: денег в бюджете нет.
А вы знаете, что в городе насчитывается полторы тысячи детей-сирот? И по закону, каждому ребёнку я должен выдать квартиру в тот момент, когда он становится совершеннолетним. Давайте взвесим — либо собачкам строить приют с городских денег, либо ребятам, которые в детских домах, — заявил мэр в эфире Ново-ТВ.
Он пояснил, что в полномочия местной власти строительство приютов для бездомных четвероногих не входит. Масштабы проблемы Сергею Кузнецову известны. По его словам, жертвами бродячих собак ежегодно становятся до двух тысяч новокузнечан.
Если не контролировать численность бездомных животных, она будет увеличиваться в геометрической прогрессии. И этим процессом необходимо управлять, — сказал глава города, имея ввиду отлов и усыпление тех собак, которых уже нельзя вылечить.
При этом Сергей Кузнецов готов помочь в организации приюта — если найдутся частные инвесторы.
Если бы нашлись люди, любители животных, я бы, конечно, и землю выделил, и посодействовал, и поспособствовал, но в бюджете денег на это нет. Ещё раз повторяю: у меня в очереди (на жильё — прим.ред.) 10 тысяч семей, плюс 1 500 детей-сирот. Вы представляете, сколько мне нужно построить жилья, выдать квартир, направить денег на всё это. Если я сейчас начну строить приют или гостиницу для животных, что вообще люди скажут? Скажут: ты чё, совсем дурачок? — аргументировал глава города.
На эту острую тему откликнулась одна из телезрительниц. В телефонном разговоре она представилась председателем совета ветеранов Кузнецкого района Лидией Мамаевой. Женщина поддержала позицию мэра. Она заявила, что бездомными животными должны заниматься те, кто их выбросил, или большие любители четвероногих. А глава города должен думать о жилье для детей-сирот.
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Но пусть ответит, почему в городском бюджете НЕТ денег? Пусть расскажет сколько организаций платят в НАШ бюджет и сумму, и сколько, и КТО уводит ОСНОВНЫЕ деньги из Новокузнецка.
Раньше на все хватало.
Буду вам благодарна ,если выделите место ( социальное жилье) при жизни на Соколухе ,на худой конец со скидкой Это и есть наше ,, светлое будущее,,
На Западе деньги находят и на то и на другое, посмотришь западные познавательные каналы как там люди относятся к животным,какие там ветеринарные клиники, какие приюты для брошенных животных и осознаешь что если они ТАК относятся к животным то КАК они относятся к людям?
А у нас сразу видно, к людям относятся так же как к животным...
"Государство, которое плохо относится к животным - всегда будет нищим и преступным". Л. Н. Толстой
Хочется напомнить об этом нашему уважаемому мэру Кузнецову, который за полцены толкнул землю в центре города на строительство гаража для личной коллекции Говора, и еще имеет наглость выдавать это за соц. проект. Алё, гараж...соцпроект для города это именно приют для животных, а не очередное уродливое сооружение...
Животное это ты...я бы сказал что с такими двуногими как ты нужно делать но модер не пропустит...
На Западе деньги находят и на то и на другое, посмотришь западные познавательные каналы как там люди относятся к животным,какие там ветеринарные клиники, какие приюты для брошенных животных и осознаешь что если они ТАК относятся к животным то КАК они относятся к людям?
А у нас сразу видно, к людям относятся так же как к животным...
"Государство, которое плохо относится к животным - всегда будет нищим и преступным". Л. Н. Толстой
Хочется напомнить об этом нашему уважаемому мэру Кузнецову, который за полцены толкнул землю в центре города на строительство гаража для личной коллекции Говора, и еще имеет наглость выдавать это за соц. проект. Алё, гараж...соцпроект для города это именно приют для животных, а не очередное уродливое сооружение...
Но пусть ответит, почему в городском бюджете НЕТ денег? Пусть расскажет сколько организаций платят в НАШ бюджет и сумму, и сколько, и КТО уводит ОСНОВНЫЕ деньги из Новокузнецка.
Раньше на все хватало.
Просто потому что это очень большая работа, которую ни кто из жалости к животным делать не хочет! Так как это займет все его основное время! Сначала пол года или год -оформление потом составление планов и потом в течении еще года полтора реализация! А кушать как говориться хочется! Но так называемые активисты почему то решили - мы счас постонем поноем и нам дадут помещение где мы сможем нянчится со зверушками! Но при этом свои усилия не прилагают !
Но пусть ответит, почему в городском бюджете НЕТ денег? Пусть расскажет сколько организаций платят в НАШ бюджет и сумму, и сколько, и КТО уводит ОСНОВНЫЕ деньги из Новокузнецка.
Раньше на все хватало.
Практически все, что собирается на местах сначала уходит в Москву. И только потом, из Москвы кидается мелочь регионам.
Перечисление идет областным центрам. Они - районным центрам. Те - городкам, поселкам, деревням. И так далее.
До нас доходят крохи.
Которых хватает только на зарплату бюджетникам и оплату жизнеобеспечения города (вода, тепло, газ, электроэнергия).
Практически все, что собирается на местах сначала уходит в Москву. И только потом, из Москвы кидается мелочь регионам.
Перечисление идет областным центрам. Они - районным центрам. Те - городкам, поселкам, деревням. И так далее.
До нас доходят крохи.
Которых хватает только на зарплату бюджетникам и оплату жизнеобеспечения города (вода, тепло, газ, электроэнергия).
Потому что они платят в мск за право властвовать, а не являются реальными властителями - по факту варяжки.
А у зукнецова есть кликуха "200 миллионов", и знаете почему?