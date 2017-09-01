Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов ответил на многочисленные просьбы жителей создать в городе приют для бездомных животных.

Администрация не готова взять на себя эту обязанность: денег в бюджете нет.

А вы знаете, что в городе насчитывается полторы тысячи детей-сирот? И по закону, каждому ребёнку я должен выдать квартиру в тот момент, когда он становится совершеннолетним. Давайте взвесим — либо собачкам строить приют с городских денег, либо ребятам, которые в детских домах, — заявил мэр в эфире Ново-ТВ.

Он пояснил, что в полномочия местной власти строительство приютов для бездомных четвероногих не входит. Масштабы проблемы Сергею Кузнецову известны. По его словам, жертвами бродячих собак ежегодно становятся до двух тысяч новокузнечан.

Если не контролировать численность бездомных животных, она будет увеличиваться в геометрической прогрессии. И этим процессом необходимо управлять, — сказал глава города, имея ввиду отлов и усыпление тех собак, которых уже нельзя вылечить.

При этом Сергей Кузнецов готов помочь в организации приюта — если найдутся частные инвесторы.

Если бы нашлись люди, любители животных, я бы, конечно, и землю выделил, и посодействовал, и поспособствовал, но в бюджете денег на это нет. Ещё раз повторяю: у меня в очереди (на жильё — прим.ред.) 10 тысяч семей, плюс 1 500 детей-сирот. Вы представляете, сколько мне нужно построить жилья, выдать квартир, направить денег на всё это. Если я сейчас начну строить приют или гостиницу для животных, что вообще люди скажут? Скажут: ты чё, совсем дурачок? — аргументировал глава города.

На эту острую тему откликнулась одна из телезрительниц. В телефонном разговоре она представилась председателем совета ветеранов Кузнецкого района Лидией Мамаевой. Женщина поддержала позицию мэра. Она заявила, что бездомными животными должны заниматься те, кто их выбросил, или большие любители четвероногих. А глава города должен думать о жилье для детей-сирот.