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Мэр Новокузнецка рассказал о строительстве приюта для собак

Сегодня 07:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dobrodetel.pro

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов ответил на многочисленные просьбы жителей создать в городе приют для бездомных животных.

Администрация не готова взять на себя эту обязанность: денег в бюджете нет.

А вы знаете, что в городе насчитывается полторы тысячи детей-сирот? И по закону, каждому ребёнку я должен выдать квартиру в тот момент, когда он становится совершеннолетним. Давайте взвесим — либо собачкам строить приют с городских денег, либо ребятам, которые в детских домах, — заявил мэр в эфире Ново-ТВ.

Он пояснил, что в полномочия местной власти строительство приютов для бездомных четвероногих не входит. Масштабы проблемы Сергею Кузнецову известны. По его словам, жертвами бродячих собак ежегодно становятся до двух тысяч новокузнечан.

Если не контролировать численность бездомных животных, она будет увеличиваться в геометрической прогрессии. И этим процессом необходимо управлять, — сказал глава города, имея ввиду отлов и усыпление тех собак, которых уже нельзя вылечить.

При этом Сергей Кузнецов готов помочь в организации приюта — если найдутся частные инвесторы.

Если бы нашлись люди, любители животных, я бы, конечно, и землю выделил, и посодействовал, и поспособствовал, но в бюджете денег на это нет. Ещё раз повторяю: у меня в очереди (на жильё — прим.ред.) 10 тысяч семей, плюс 1 500 детей-сирот. Вы представляете, сколько мне нужно построить жилья, выдать квартир, направить денег на всё это. Если я сейчас начну строить приют или гостиницу для животных, что вообще люди скажут? Скажут: ты чё, совсем дурачок? — аргументировал глава города.

На эту острую тему откликнулась одна из телезрительниц. В телефонном разговоре она представилась председателем совета ветеранов Кузнецкого района Лидией Мамаевой. Женщина поддержала позицию мэра. Она заявила, что бездомными животными должны заниматься те, кто их выбросил, или большие любители четвероногих. А глава города должен думать о жилье для детей-сирот.

Комментарии 17
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1
13 2
Говорит то верно.
Но пусть ответит, почему в городском бюджете НЕТ денег? Пусть расскажет сколько организаций платят в НАШ бюджет и сумму, и сколько, и КТО уводит ОСНОВНЫЕ деньги из Новокузнецка.
Раньше на все хватало.
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я
11 0
да, если бы наши миллионеры не тратили миллион на очередное платье, а помогли бы нуждающимся, или животным. И не надо было бы грехи ходить в церковь замаливать.
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gali
3 3
Сергей Николаевич ! Я стою на очереди с 1972 года Наверно, вы и меня имели ввиду в этих десятитысячных нуждающихся
Буду вам благодарна ,если выделите место ( социальное жилье) при жизни на Соколухе ,на худой конец со скидкой Это и есть наше ,, светлое будущее,,
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Леха
1 69
Хоть что то адекватное сказал. А так да, четвероногих всех под обстрел, глядишь и в городе чище станет!!!
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ООооо!
0 1
Сирожа знает о геометрической прогрессии!
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Блашик
5 0
Ольга Светлая, ты вообще как ? Заголовки каким местом придумываешь ?
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Дон Хенаро 46214
18 1
Хоть что то адекватное сказал. А так да, четвероногих всех под обстрел, глядишь и в городе чище станет!!!
Животное это ты...я бы сказал что с такими двуногими как ты нужно делать но модер не пропустит...
На Западе деньги находят и на то и на другое, посмотришь западные познавательные каналы как там люди относятся к животным,какие там ветеринарные клиники, какие приюты для брошенных животных и осознаешь что если они ТАК относятся к животным то КАК они относятся к людям?
А у нас сразу видно, к людям относятся так же как к животным...
"Государство, которое плохо относится к животным - всегда будет нищим и преступным". Л. Н. Толстой
Хочется напомнить об этом нашему уважаемому мэру Кузнецову, который за полцены толкнул землю в центре города на строительство гаража для личной коллекции Говора, и еще имеет наглость выдавать это за соц. проект. Алё, гараж...соцпроект для города это именно приют для животных, а не очередное уродливое сооружение...
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Юлия
31 0
Хоть что то адекватное сказал. А так да, четвероногих всех под обстрел, глядишь и в городе чище станет!!!
Если бы было меньше таких как ты, то и на Земле стало бы чище.
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42
3 2
Молодец дяденька. Детишками прикрылся.
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аватар
ооо
1 0
Дон Хенаро:
Животное это ты...я бы сказал что с такими двуногими как ты нужно делать но модер не пропустит...
На Западе деньги находят и на то и на другое, посмотришь западные познавательные каналы как там люди относятся к животным,какие там ветеринарные клиники, какие приюты для брошенных животных и осознаешь что если они ТАК относятся к животным то КАК они относятся к людям?
А у нас сразу видно, к людям относятся так же как к животным...
"Государство, которое плохо относится к животным - всегда будет нищим и преступным". Л. Н. Толстой
Хочется напомнить об этом нашему уважаемому мэру Кузнецову, который за полцены толкнул землю в центре города на строительство гаража для личной коллекции Говора, и еще имеет наглость выдавать это за соц. проект. Алё, гараж...соцпроект для города это именно приют для животных, а не очередное уродливое сооружение...
На западе законы работают,и так не варуют как у нас.До Запада нам как до Китая раком
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Я
3 5
Сколько денег на звёзд и на салюты в праздники тратят,точно на квартирки хватит,и на приют останется!!!!!
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Степан
3 0
Говорит то верно.
Но пусть ответит, почему в городском бюджете НЕТ денег? Пусть расскажет сколько организаций платят в НАШ бюджет и сумму, и сколько, и КТО уводит ОСНОВНЫЕ деньги из Новокузнецка.
Раньше на все хватало.
Когда это на все хватало??? Сколько вас умников развилось... Все всё умеют и знают как делать, а мэр дурачок там такой сидит.
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РИкиморти
4 0
Весь прикол в том что даже ели администрация пойдет на встречу ! Если выделит землю! Ни кто этим на добровольных началах не станет !!!! Все бурение как было так и будет в соцсетях да на лавочках во дворе!
Просто потому что это очень большая работа, которую ни кто из жалости к животным делать не хочет! Так как это займет все его основное время! Сначала пол года или год -оформление потом составление планов и потом в течении еще года полтора реализация! А кушать как говориться хочется! Но так называемые активисты почему то решили - мы счас постонем поноем и нам дадут помещение где мы сможем нянчится со зверушками! Но при этом свои усилия не прилагают !
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читатель
33 1
Сколько у нас пришлых торгашей (сети и предприятия)? Обязали Ленту сделать набережную на Томи, так пусть Евраз, Магнит, Леруа и прочие построят приют для животных, а землю город выделит. Ну а работать там можно и по доброй воле, любителей животных много, пожертвования на лечение, корм делают многие, а тут видно будет, и куда пожертвования идут и как с животными обращаются. А те же Евраз или Русал могли бы не только посторить , но и частично оказывать поддержку. Вместо того, чтоб выводить заработанные здесь деньги в офшоры
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*
4 0
Говорит то верно.
Но пусть ответит, почему в городском бюджете НЕТ денег? Пусть расскажет сколько организаций платят в НАШ бюджет и сумму, и сколько, и КТО уводит ОСНОВНЫЕ деньги из Новокузнецка.
Раньше на все хватало.
Структура бюджета в РФ такая.

Практически все, что собирается на местах сначала уходит в Москву. И только потом, из Москвы кидается мелочь регионам.
Перечисление идет областным центрам. Они - районным центрам. Те - городкам, поселкам, деревням. И так далее.

До нас доходят крохи.
Которых хватает только на зарплату бюджетникам и оплату жизнеобеспечения города (вода, тепло, газ, электроэнергия).
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аватар
z
0 1
Структура бюджета в РФ такая.

Практически все, что собирается на местах сначала уходит в Москву. И только потом, из Москвы кидается мелочь регионам.
Перечисление идет областным центрам. Они - районным центрам. Те - городкам, поселкам, деревням. И так далее.

До нас доходят крохи.
Которых хватает только на зарплату бюджетникам и оплату жизнеобеспечения города (вода, тепло, газ, электроэнергия).
Рассмешил, кто отдает то? Те самые и отдают, у которых для тех, кто эти деньги платит и нет этих самых денег.
Потому что они платят в мск за право властвовать, а не являются реальными властителями - по факту варяжки.
А у зукнецова есть кликуха "200 миллионов", и знаете почему?
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жительница
0 0
Постройте приют,а добродушных людей оказывать помощь найдется.
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