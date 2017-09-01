В новокузнецкой школе № 41 построят новый спортивный зал.

Свою лепту в его обустройство внесёт бывший ученик.

Здесь, в этой школе учился Владимир Лисин, и мы с ним договорились, ему огромнейшее спасибо. В этом году мы начнём строительство большого спортивного зала, потому что спортзал, который сейчас здесь есть, уже никаким образом не удовлетворяет потребности уроков физической культуры и детей. Всё это вместе будем делать. И постепенно, методично, я думаю, что проблемные места станут нашими достоинствами, — заявил глава города Сергей Кузнецов журналистам ТВН.