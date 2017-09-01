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Я уже с вами.
В новокузнецкой школе № 41 построят новый спортивный зал.
Свою лепту в его обустройство внесёт бывший ученик.
Здесь, в этой школе учился Владимир Лисин, и мы с ним договорились, ему огромнейшее спасибо. В этом году мы начнём строительство большого спортивного зала, потому что спортзал, который сейчас здесь есть, уже никаким образом не удовлетворяет потребности уроков физической культуры и детей. Всё это вместе будем делать. И постепенно, методично, я думаю, что проблемные места станут нашими достоинствами, — заявил глава города Сергей Кузнецов журналистам ТВН.
Сроки окончания работ мэр не уточнил.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о проблеме в школе № 12. Там на фасаде здания образовалась трещина, а в подвале стоит вода.
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Ну он с 81 школой пролетел, его весенние обещания к 1 сентября все помнят.
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Ну он с 81 школой пролетел, его весенние обещания к 1 сентября все помнят.
Важно, что через определенное время у школы будет свой спортзал.