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Одной из школ Новокузнецка подарят новый спортзал

Сегодня 07:40
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

В новокузнецкой школе № 41 построят новый спортивный зал.

Свою лепту в его обустройство внесёт бывший ученик.

Здесь, в этой школе учился Владимир Лисин, и мы с ним договорились, ему огромнейшее спасибо. В этом году мы начнём строительство большого спортивного зала, потому что спортзал, который сейчас здесь есть, уже никаким образом не удовлетворяет потребности уроков физической культуры и детей. Всё это вместе будем делать. И постепенно, методично, я думаю, что проблемные места станут нашими достоинствами, — заявил глава города Сергей Кузнецов журналистам ТВН.

Сроки окончания работ мэр не уточнил.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о проблеме в школе № 12. Там на фасаде здания образовалась трещина, а в подвале стоит вода.

Комментарии 3
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1
4 0
Сроки окончания работ мэр не уточнил.
_____
Ну он с 81 школой пролетел, его весенние обещания к 1 сентября все помнят.
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Наталья
1 0
Сроки окончания работ мэр не уточнил.
_____
Ну он с 81 школой пролетел, его весенние обещания к 1 сентября все помнят.
А строительство спортзала начнется 4 сентября? Хорошая дата. Главное - не 1-го. И плевать, что учебный год начинается
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*
0 0
А строительство спортзала начнется 4 сентября? Хорошая дата. Главное - не 1-го. И плевать, что учебный год начинается
Думаю, что в данном конкретном случае не важно когда начнется строительство.

Важно, что через определенное время у школы будет свой спортзал.
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