Популярная в России музыкальная группа «Грибы» заявила о завершении концертной деятельности, сообщают украинские СМИ.

«Группа заканчивает свою концертную деятельность в этом году 31 декабря. Мы как раз сейчас в Одессе, получается, даем последний концерт», — цитирует «Обозреватель» участника группы Юрия Бардаша.

«Грибы» появились в Киеве в 2016 году. Группе принадлежит сингл «Тает лёд», получивший вирусную популярность и набравший на YouTube более 20 миллионов просмотров в первые две недели после выхода.

Этой весной граждане даже подписывали петицию за удаление из сети песни «Тает лёд».

Тем не менее этот трек стал основой для многих перепевок и пародий, большую часть из которых россияне посвятили субботникам.

Для тех, кого не коснулся вирус «Грибов»: