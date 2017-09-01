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Я уже с вами.
Популярная в России музыкальная группа «Грибы» заявила о завершении концертной деятельности, сообщают украинские СМИ.
«Группа заканчивает свою концертную деятельность в этом году 31 декабря. Мы как раз сейчас в Одессе, получается, даем последний концерт», — цитирует «Обозреватель» участника группы Юрия Бардаша.
«Грибы» появились в Киеве в 2016 году. Группе принадлежит сингл «Тает лёд», получивший вирусную популярность и набравший на YouTube более 20 миллионов просмотров в первые две недели после выхода.
Этой весной граждане даже подписывали петицию за удаление из сети песни «Тает лёд».
Тем не менее этот трек стал основой для многих перепевок и пародий, большую часть из которых россияне посвятили субботникам.
Для тех, кого не коснулся вирус «Грибов»:
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