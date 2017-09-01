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Популярная группа, «заразившая» всю Россию клипом, прекратила своё существование

Сегодня 06:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fff.kilt.website

Популярная в России музыкальная группа «Грибы» заявила о завершении концертной деятельности, сообщают украинские СМИ.

«Группа заканчивает свою концертную деятельность в этом году 31 декабря. Мы как раз сейчас в Одессе, получается, даем последний концерт», — цитирует «Обозреватель» участника группы Юрия Бардаша.

«Грибы» появились в Киеве в 2016 году. Группе принадлежит сингл «Тает лёд», получивший вирусную популярность и набравший на YouTube более 20 миллионов просмотров в первые две недели после выхода.

Этой весной граждане даже подписывали петицию за удаление из сети песни «Тает лёд».

Тем не менее этот трек стал основой для многих перепевок и пародий, большую часть из которых россияне посвятили субботникам.

Для тех, кого не коснулся вирус «Грибов»:

Комментарии 11
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stek
21 4
Первый раз слышу об этой "популярной" группе.
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Ф
1 3
че за тает лед? впервой слышу
7 утра, и не лень же людям комменты писать
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армянский коммунист
6 0
Грибы это не наше не надо нам грибов.
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армянский коммунист
9 0
7.05 нормально
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Дон Хенаро 46214
2 1
Если они думаю что этот высер зовется музыкой то тогда туда им и дорога...
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Прынц на сером " козле "
1 1
Господи,да туда им и дорога. Одними клоунами меньше..
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