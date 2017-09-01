Несколько секретов, которые помогут организовать для школьников здоровое и сбалансированное питание.

Растущему организму необходим правильно составленный рацион. Именно он поможет справиться с ежедневными умственными и физическими нагрузками, пишет «Верстов.инфо».

Итак, несколько правил, которые необходимо помнить родителям школьников.

1. Завтрак, богатый крахмалом.

Не обязательно заставлять ребёнка есть на завтрак кашу. Можно вполне подобрать её альтернативу. Главное, чтобы первый приём пищи содержал крахмал и при этом был горячим. Крахмал в отличие от быстрых углеводов медленно переваривается, а это значит, что глюкоза будет маленькими порциями поступать в кровь и обеспечивать энергию на весь день.

2. Без спешки.

Нужно помнить: чем медленнее ест ребёнок, тем быстрее пища переваривается.

3. Никаких шоколадок с собой.

Во время учебного дня школьники должны питаться горячей пищей. Тем более постоянное потребление шоколада заставляет организм вырабатывать много инсулина, что вредно для здоровья.

Если вы всё-таки даёте ребенку перекус с собой, то пусть это будут фрукты, овощи и соки.

4. Считайте время между приёмами пищи.

Перерыв — не больше четырёх часов.

5. Сбалансированный ужин.

Поговорка «ужин отдай врагу» давно не актуальна для современного мира. Но только в том случае, если он составлен правильно. Медики рекомендуют есть вечером белковые блюда и овощи. Например, овощное рагу с рыбой, яичницу, творожную запеканку. Сладкое на ужин — полностью исключить.

Главное, школьник за день тратит много калорий, поскольку испытывает большие нагрузки. Важно, чтобы ребёнок получал достаточное количество калорий — не меньше, чем он тратит за день.