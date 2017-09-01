Новокузнечане сообщили об очередном повышении стоимости проезда.

Читатели сообщают, что в маршрутке № 15 висит объявление о повышении стоимости. С 4 сентября всем пассажирам придётся платить за билет 22 рубля.

Напомним, что маршрутка № 15 следует по маршруту Ярославская — Ж/д вокзал и обратно.

Жители отмечают, что эти автобусы ходят с небольшим интервалом, и на них очень удобно добираться из Заводского района в центр. Однако теперь за такое удовольствие придётся платить на четыре рубля больше.

Напомним, что стоимость проезда уже повысили в маршрутках № 90,94, 62, 70. К слову, новокузнечане довольно резко отреагировали на такую новость.