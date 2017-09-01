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Ещё одна маршрутка в городе объявила о повышении цен

Сегодня 09:30
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Busphoto.ru

Новокузнечане сообщили об очередном повышении стоимости проезда.

Читатели сообщают, что в маршрутке № 15 висит объявление о повышении стоимости. С 4 сентября всем пассажирам придётся платить за билет 22 рубля.

Напомним, что маршрутка № 15 следует по маршруту Ярославская — Ж/д вокзал и обратно.

Жители отмечают, что эти автобусы ходят с небольшим интервалом, и на них очень удобно добираться из Заводского района в центр. Однако теперь за такое удовольствие придётся платить на четыре рубля больше.

Напомним, что стоимость проезда уже повысили в маршрутках № 90,94, 62, 70. К слову, новокузнечане довольно резко отреагировали на такую новость.

Комментарии 11
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Водитель ПАЗа
5 3
Чувствую взрыв пуканов ...
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Недимон
24 0
"... Как рубль падает,
Как всё по швам трещит,
Страна идет ко дну,
А Рейтинг подрастает !!!"
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1
10 0
Чувствую взрыв пуканов ...
не легко вам пазоводам, постоянно у вас пуканы рвёт
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Читатель
20 7
А мне вот интересно... А чего новокузнечане не реагируют так резко,когда бензин в цене подрастает? Или продукты в магазине? А еще есть тарифы жкх... А тут подняли на 4 рубля,все... Мэру жалобы строчат,дескать , это хамство со стороны маршрутчиков... А чего вы жалобы не пишите,когда все дорожает? И не надо тут говорить,что бензин тут ни при делах,т.к пазики все на газу... Смотрите шире,господа... Солярка нынче вообще коммерческое топливо,ибо вся доставка идет автотранспортом.. Раньше в землю сливали... А теперь - коммерческое топливо,которое стоит все дороже и дороже.. А значит и цены в магазине выше... На продукты,на запчасти( для тех же Пазов).. Значит,это проглатваете,а повышение на 4 рубля - резкий негатив.. 4 рубля... Вы еще в год посчитайте,сколько вы переплатите в связи с таким повышением цен на проезд
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Антон
1 1
не легко вам пазоводам, постоянно у вас пуканы рвёт
А ты даёшь!? Заднеприводный что ли!?
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stek
10 1
Чувствую взрыв пуканов ...
Со времени повышения проезда в 70-й маршрутке езжу исключительно на муниципальном транспорте. Итог:
1. Не положил в карман ОПГ "Автоперевозчик Новокузнецка" более 1 тыс. руб.
2. Сэкономил на разнице проезда более 200 руб.
Так что без всяких взрывов спокойно можно бороться с наглостью и жадностью местной автомафии....
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Люся
7 0
Со времени повышения проезда в 70-й маршрутке езжу исключительно на муниципальном транспорте. Итог:
1. Не положил в карман ОПГ "Автоперевозчик Новокузнецка" более 1 тыс. руб.
2. Сэкономил на разнице проезда более 200 руб.
Так что без всяких взрывов спокойно можно бороться с наглостью и жадностью местной автомафии....
Так сейчас и муниципалы поднимут стоимость проезда. На чём будете дальше экономить???
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Елена
3 6
Я понять не могу а где власти????Почему самовольно поднимают проезд!!!???Что хотят то и делают!!!!!!Тулеев ты почему молчишь!!!!?Кузнецов если не чего сделать не может, значит надо его убирать и ставить человека который город держать будет а не за мчет города наживатся!!!!
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аватар
Читатель
5 1
Со времени повышения проезда в 70-й маршрутке езжу исключительно на муниципальном транспорте. Итог:
1. Не положил в карман ОПГ "Автоперевозчик Новокузнецка" более 1 тыс. руб.
2. Сэкономил на разнице проезда более 200 руб.
Так что без всяких взрывов спокойно можно бороться с наглостью и жадностью местной автомафии....
Согласен с вами! Тоже стал на работу на муниципальных автобусах ездить. Посмотрел расписание и к этому времени вышел. Экономия ощутимая. Вот так бы все стали делать и сразу была бы реакция заметна, что горожане возмущены. А так писать просто каждый может.
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ХХХ
0 6
Со времени повышения проезда в 70-й маршрутке езжу исключительно на муниципальном транспорте. Итог:
1. Не положил в карман ОПГ "Автоперевозчик Новокузнецка" более 1 тыс. руб.
2. Сэкономил на разнице проезда более 200 руб.
Так что без всяких взрывов спокойно можно бороться с наглостью и жадностью местной автомафии....
Расскажи, за сколько часов на работу выходишь? Сколько ждешь на остановке?
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Читатель
0 0
Я понять не могу а где власти????Почему самовольно поднимают проезд!!!???Что хотят то и делают!!!!!!Тулеев ты почему молчишь!!!!?Кузнецов если не чего сделать не может, значит надо его убирать и ставить человека который город держать будет а не за мчет города наживатся!!!!
Власть вам уже давно ценник на топливо задрала,включая в цену акцизы,налоги И т.д.. А так же тарифы ЖКХ повысила... А вы все у нее,власти,помощи ищите... Смешно,ей Богу
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