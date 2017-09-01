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Я уже с вами.
Новокузнечане сообщили об очередном повышении стоимости проезда.
Читатели сообщают, что в маршрутке № 15 висит объявление о повышении стоимости. С 4 сентября всем пассажирам придётся платить за билет 22 рубля.
Напомним, что маршрутка № 15 следует по маршруту Ярославская — Ж/д вокзал и обратно.
Жители отмечают, что эти автобусы ходят с небольшим интервалом, и на них очень удобно добираться из Заводского района в центр. Однако теперь за такое удовольствие придётся платить на четыре рубля больше.
Напомним, что стоимость проезда уже повысили в маршрутках № 90,94, 62, 70. К слову, новокузнечане довольно резко отреагировали на такую новость.
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Как всё по швам трещит,
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А Рейтинг подрастает !!!"
1. Не положил в карман ОПГ "Автоперевозчик Новокузнецка" более 1 тыс. руб.
2. Сэкономил на разнице проезда более 200 руб.
Так что без всяких взрывов спокойно можно бороться с наглостью и жадностью местной автомафии....
1. Не положил в карман ОПГ "Автоперевозчик Новокузнецка" более 1 тыс. руб.
2. Сэкономил на разнице проезда более 200 руб.
Так что без всяких взрывов спокойно можно бороться с наглостью и жадностью местной автомафии....
1. Не положил в карман ОПГ "Автоперевозчик Новокузнецка" более 1 тыс. руб.
2. Сэкономил на разнице проезда более 200 руб.
Так что без всяких взрывов спокойно можно бороться с наглостью и жадностью местной автомафии....
1. Не положил в карман ОПГ "Автоперевозчик Новокузнецка" более 1 тыс. руб.
2. Сэкономил на разнице проезда более 200 руб.
Так что без всяких взрывов спокойно можно бороться с наглостью и жадностью местной автомафии....