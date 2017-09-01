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В Кемерове неизвестный открыл стрельбу

Сегодня 09:40
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
"Инцидент Кемерова"

В Кемерове на молодёжном проспекте неизвестный открыл стрельбу.

«Стреляли в парня на ФПК, напротив Молодежного, 8. Стрелявший скрылся на Honda accord черного цвета. На фото трое были со стрелявшим, потом они же устроили театральное представление: вызвали „скорую“ и полицию». — сообщили очевидцы соцсетях.

Находившиеся неподалеку трое его приятелей подбежали, выкинули в кусты гильзы и вызвали экстренные службы.

Пользователи сети сообщили, что пострадавший остался жив, на месте работают сотрудники полиции и врачи «скорой помощи». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Комментарии 1
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Валерий
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Распустили шантропу, законы - гуманней некуда.
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