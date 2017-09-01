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Я уже с вами.
В Кемерове на молодёжном проспекте неизвестный открыл стрельбу.
«Стреляли в парня на ФПК, напротив Молодежного, 8. Стрелявший скрылся на Honda accord черного цвета. На фото трое были со стрелявшим, потом они же устроили театральное представление: вызвали „скорую“ и полицию». — сообщили очевидцы соцсетях.
Находившиеся неподалеку трое его приятелей подбежали, выкинули в кусты гильзы и вызвали экстренные службы.
Пользователи сети сообщили, что пострадавший остался жив, на месте работают сотрудники полиции и врачи «скорой помощи». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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