В Кемерове на молодёжном проспекте неизвестный открыл стрельбу.

«Стреляли в парня на ФПК, напротив Молодежного, 8. Стрелявший скрылся на Honda accord черного цвета. На фото трое были со стрелявшим, потом они же устроили театральное представление: вызвали „скорую“ и полицию». — сообщили очевидцы соцсетях.

Находившиеся неподалеку трое его приятелей подбежали, выкинули в кусты гильзы и вызвали экстренные службы.

Пользователи сети сообщили, что пострадавший остался жив, на месте работают сотрудники полиции и врачи «скорой помощи». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.