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Экс-замгубернатора Кузбасса выпустили из-под ареста

Сегодня 10:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Crimerussia.com

Басманный суд Москвы выпустил из-под домашнего ареста бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Елену Мазанько.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, известная по работе в администрации Кемеровской области, а ныне вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько, подозревается во взятках на общую сумму 3 миллиона рублей.

Карьера чиновницы развивалась стремительно. В 1992 году Мазанько работала в администрации Прокопьевска. В 1996 году назначена на должность начальника отдела филиала Федеральной продовольственной корпорации по Кемеровской области. В 2001 стала начальником департамента торговли.

В 2010 году стала заместителем Амана Тулеева по поддержке и развитию предпринимательства. Затем непродолжительное время поработала в департаменте имущественных отношений Минэкономразвития России.

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