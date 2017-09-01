Басманный суд Москвы выпустил из-под домашнего ареста бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Елену Мазанько.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, известная по работе в администрации Кемеровской области, а ныне вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько, подозревается во взятках на общую сумму 3 миллиона рублей.

Карьера чиновницы развивалась стремительно. В 1992 году Мазанько работала в администрации Прокопьевска. В 1996 году назначена на должность начальника отдела филиала Федеральной продовольственной корпорации по Кемеровской области. В 2001 стала начальником департамента торговли.

В 2010 году стала заместителем Амана Тулеева по поддержке и развитию предпринимательства. Затем непродолжительное время поработала в департаменте имущественных отношений Минэкономразвития России.