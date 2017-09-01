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Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Сегодня 10:08
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
blacksea.tv

Смертность в России за семь месяцев этого года снизилась на 2,3 процента по сравнению с прошлым годом.

А показатель младенческой смертности удерживается на историческом уровне в течение всего последнего года. За семь месяцев младенческая смертность снизилась на 11,7 процента и составляет 5,3 на 1000 родившихся живыми. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что жители России стали реже умирать от всех основных причин: болезней системы кровообращения, опухолей, туберкулёза, болезней органов дыхания и пищеварения, внешних причин смерти, в том числе от дорожно-транспортных происшествий.

Отметим, что наряду со снижением смертности в России падает рождаемость. Ранее ВашГород.ру сообщал об уровне рождаемости в регионах Сибири.

Комментарии 1
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Зато от суицидов стали больше умирать т.к. правители вгоняют население на такие крайности от безысходности.
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