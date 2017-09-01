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Я уже с вами.
Смертность в России за семь месяцев этого года снизилась на 2,3 процента по сравнению с прошлым годом.
А показатель младенческой смертности удерживается на историческом уровне в течение всего последнего года. За семь месяцев младенческая смертность снизилась на 11,7 процента и составляет 5,3 на 1000 родившихся живыми. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что жители России стали реже умирать от всех основных причин: болезней системы кровообращения, опухолей, туберкулёза, болезней органов дыхания и пищеварения, внешних причин смерти, в том числе от дорожно-транспортных происшествий.
Отметим, что наряду со снижением смертности в России падает рождаемость. Ранее ВашГород.ру сообщал об уровне рождаемости в регионах Сибири.
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