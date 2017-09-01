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Как в Новокузнецке пройдёт День знаний — администрация

Сегодня 10:15
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Starblink.ru

Также в ведомстве рассказали, сколько в городе школ и учеников.

Сегодня, 1 сентября, во всех учебных учреждениях страны начнётся новый учебный год. По традиции российские школы проведут торжественные линейки

По данным администрации, в Новокузнецке сейчас работают 89 школ. В них учатся около 57 000 школьников.

В первый раз порог школы перешагнут 6600 новокузнецких первоклашек.

Некоторые школы в честь праздника посетят почётные гости — представители администрации Новокузнецка и городского Совета народных депутатов.

Мэр города поздравит учеников гимназии № 32 в Новоильинском районе.

Также в День знаний организуют на городских площадках несколько праздничных мероприятий.

«В Центральном районе увлекательная программа будет организована в музее-заповеднике „Кузнецкая крепость“, сквере им. Н.С. Ермакова, Арт-сквере, а также в парке им. Ю.А. Гагарина. В Куйбышевском районе состоится районное шествие, посвященное 1 сентября, а в Кузнецком районе праздник для детей пройдёт в Саду Алюминщиков,» — сообщает пресс-служба администрации.

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