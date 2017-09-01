Также в ведомстве рассказали, сколько в городе школ и учеников.

Сегодня, 1 сентября, во всех учебных учреждениях страны начнётся новый учебный год. По традиции российские школы проведут торжественные линейки

По данным администрации, в Новокузнецке сейчас работают 89 школ. В них учатся около 57 000 школьников.

В первый раз порог школы перешагнут 6600 новокузнецких первоклашек.

Некоторые школы в честь праздника посетят почётные гости — представители администрации Новокузнецка и городского Совета народных депутатов.

Мэр города поздравит учеников гимназии № 32 в Новоильинском районе.

Также в День знаний организуют на городских площадках несколько праздничных мероприятий.