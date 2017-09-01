На сайте кемеровского отделения партии КПРФ вместо информации о партии и её делах предлагаются интим-услуги.

Скорее всего сайт оказался взломан хакерами. Однако пока официальной информации об этом нет.

«Проблему со взломом мы сегодня решаем. В ближайшее время все недостатки будут устранены» — рассказали ВашГород.ру в штабе партии КПРФ.