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Сайт партии КПРФ предлагает интим в разных городах

Сегодня 10:20
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Flirtygirlguide.com, скриншоты сайта

На сайте кемеровского отделения партии КПРФ вместо информации о партии и её делах предлагаются интим-услуги.

Скорее всего сайт оказался взломан хакерами. Однако пока официальной информации об этом нет.

«Проблему со взломом мы сегодня решаем. В ближайшее время все недостатки будут устранены» — рассказали ВашГород.ру в штабе партии КПРФ.

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