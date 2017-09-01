Сайт партии КПРФ предлагает интим в разных городах
Сегодня 10:20
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Я уже с вами.
На сайте кемеровского отделения партии КПРФ вместо информации о партии и её делах предлагаются интим-услуги.
Скорее всего сайт оказался взломан хакерами. Однако пока официальной информации об этом нет.
«Проблему со взломом мы сегодня решаем. В ближайшее время все недостатки будут устранены» — рассказали ВашГород.ру в штабе партии КПРФ.
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