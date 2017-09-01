На одной из улиц Новокузнецка изменят движение
Сегодня 10:30
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В Новокузнецке запретят движение транспортных средств, пересекающих проспект Кузнецкстроевский по улице Покрышкина.
Изменения введут с 13 сентября, сообщает novokuznetsk.su.
Отмечается, что введение запрета избавит горожан от опасности на участке, где высока концентрация дорожно-транспортных происшествий.
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