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На одной из улиц Новокузнецка изменят движение

Сегодня 10:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
content.12news.com

В Новокузнецке запретят движение транспортных средств, пересекающих проспект Кузнецкстроевский по улице Покрышкина.

Изменения введут с 13 сентября, сообщает novokuznetsk.su.

Отмечается, что введение запрета избавит горожан от опасности на участке, где высока концентрация дорожно-транспортных происшествий.

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