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Новокузнечан приглашают попробовать себя в качестве художника

Сегодня 11:08
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Art Way. Savebees.gmbh

Художественная студия приглашает на день открытых дверей.

Художественная студия Art Way объявила о дне открытых дверей. Любой желающий может посетить частную художественную школу 9 и 10 сентября.

Организаторы предлагают горожанам принять участие в мастер-классах. Попробовать себя в роли художника могут и взрослые, и дети.

«В программе предусмотрены мастер-классы по нескольким техникам — живопись гуашью и маслом, квиллинг, эбру — рисование на воде. Интересно будет всем. Мы подготовили мастер-классы разных уровней сложностей, отдельно для взрослых и отдельно для детей разных возрастов. А, например, урок по эбру можно посетить всей семьёй», — рассказала администратор студии Кристина Новикова.

Также сотрудники арт студии рассказали, что обычно цена такого мастер-класса 1500 рублей. В честь дня открытых дверей всем посетителям дарят скидку 80%. Так, средняя цена за одно пробное занятие — 200 рублей, сообщили в Art Way.

«В нашей студии учатся дети от пяти лет. Также мы занимаемся и со взрослыми. Возрастных рамок абсолютно никаких нет. У нас богатая программа обучения. Есть индивидуальные и групповые занятия, есть курсы подготовки к поступлению в художественные и архитектурные техникумы. У нас вы можете освоить разные техники: керамику, лепку, живопись и многое другое», — рассказали Кристина Новикова.

Всем желающим посетить пробное занятие необходимо подать заявку до 5 сентября.

Комментарии 1
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Ага..Походу,Электрон решил дать курс платных лекций..выставка в подвале доходов обещанных не принесла..да и на обратный путь бабла не хватает...)))))))
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