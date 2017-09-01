В Минэкономразвития дали неутешительные прогнозы.

2018 год ожидается благополучным для жителей России: рост реальных доходов ускорится до 2,1 процента. Но уже в 2019−20 годах эксперты прогнозируют спад до 1,2 процента и 1,1 процента соответственно. В итоге к 2020 году уровень жизни в стране вырастет на 5,7 процента, компенсировав лишь четверть от обвала (в общей сложности за последние 36 месяцев доходы упали на 19,2 процента).

Такие данные содержатся в обновлённом макропрогнозе ведомства на три года. По словам главы МЭР Максима Орешкина, он ляжет в основу планирования бюджета на ближайшее время, пишет novokuznetsk.su.

По прогнозу Минэкономразвития, чтобы вернуться к докризисным уровням, потребуется не менее 10 лет. Поэтому россиянам стоит привыкнуть к экономии.

К тому же, если продолжится падение цен на нефть и сокращение общего объёма инвестиций, показатели роста экономики будут ещё ниже.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что россияне назвали бедность одной из главных проблем страны.