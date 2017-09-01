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Я уже с вами.
В Минэкономразвития дали неутешительные прогнозы.
2018 год ожидается благополучным для жителей России: рост реальных доходов ускорится до 2,1 процента. Но уже в 2019−20 годах эксперты прогнозируют спад до 1,2 процента и 1,1 процента соответственно. В итоге к 2020 году уровень жизни в стране вырастет на 5,7 процента, компенсировав лишь четверть от обвала (в общей сложности за последние 36 месяцев доходы упали на 19,2 процента).
Такие данные содержатся в обновлённом макропрогнозе ведомства на три года. По словам главы МЭР Максима Орешкина, он ляжет в основу планирования бюджета на ближайшее время, пишет novokuznetsk.su.
По прогнозу Минэкономразвития, чтобы вернуться к докризисным уровням, потребуется не менее 10 лет. Поэтому россиянам стоит привыкнуть к экономии.
К тому же, если продолжится падение цен на нефть и сокращение общего объёма инвестиций, показатели роста экономики будут ещё ниже.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что россияне назвали бедность одной из главных проблем страны.
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Число бедных в России с 2014 году возросло на 600 тысяч.человек
В 2015году Число бедных в России году выросло на ДВА МИЛЛИОНА человек
В 2016 году Число бедных в России году возросло на ДВА МИЛЛИОНА человек
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА- КОЛ-ВО бедных в РОССИИ за первое полугодие 2017 года возросло на ДВА МИЛЛИОНА человек
Динамика успехов путина,в экономике, и главная причина, почему за него стоит голосовать.
Как бы к этому не двигала пропаганда гавенного государства - ладно мы родились и выживаем в этих условиях не стоит хотя бы наших детей в это болото сажать! Вроде у многих еще есть светлые мозги, что бы принять правильное решение!
Если страной правит половой орган дедушки,
То стране приходит половой орган бабушки
Дай Бог им мужества и здоровья, а нам хороший парфюм и спортзалы,- чтобы в больших зеркалах любоваться рельефом мускулатуры ... , и надеяться на скорейшее пришествие ХОРОШЕГО царя к власти.
Тьфу на нас - самцов !!!
Армии чиновников в современной России приблизилась к отметке в 7 мл человек.
СССР имело население около 250 мл человек.
Россия имеет население около 145 мл человек.
Со времён СССР Россия уменьшилась в территориях как минимум на 1/7 население уменьшилось на 100 мл человек.
Если страной правит половой орган дедушки,
То стране приходит половой орган бабушки
в кремле решили взять на заметку и обьявить по этому поводу конкурс
ау не жонатые и не замужние.....
Дай Бог им мужества и здоровья, а нам хороший парфюм и спортзалы,- чтобы в больших зеркалах любоваться рельефом мускулатуры ... , и надеяться на скорейшее пришествие ХОРОШЕГО царя к власти.
Тьфу на нас - самцов !!!
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
- избрали первого президента СССР - он сбежал;
- избрали президента РСФСР - он тут же привёл в Кремль госдеп с мешками долларов и России, как республики, не стало. Назначил своего преемника неожиданно;
- избрали 2-го президента РФ - он клятвенно обещал продолжить "курс реформ" 1-го, под руководством тех же "советников" что и 1-й;
- 3-й избранный президент лишь покараулил место 2-го;
- 4-й - он же 2-й - упрямо осуществляет всё тот-же "курс реформ", который госдеп писал для 1-го и приватизировал всю власть.
Возникает много вопросов: может сама должность "президент" является причиной наших бед? Можно ли передавать всю власть одному неизвестному и непроверенному человеку? Есть ли шанс избавиться от внешнего влияния на исход будущих выборов? Ведь нажав кнопку можно отключить все банки от системы платежей и организовать полный трындец в РФ.
- избрали первого президента СССР - он сбежал;
- избрали президента РСФСР - он тут же привёл в Кремль госдеп с мешками долларов и России, как республики, не стало. Назначил своего преемника неожиданно;
- избрали 2-го президента РФ - он клятвенно обещал продолжить "курс реформ" 1-го, под руководством тех же "советников" что и 1-й;
- 3-й избранный президент лишь покараулил место 2-го;
- 4-й - он же 2-й - упрямо осуществляет всё тот-же "курс реформ", который госдеп писал для 1-го и приватизировал всю власть.
Возникает много вопросов: может сама должность "президент" является причиной наших бед? Можно ли передавать всю власть одному неизвестному и непроверенному человеку? Есть ли шанс избавиться от внешнего влияния на исход будущих выборов? Ведь нажав кнопку можно отключить все банки от системы платежей и организовать полный трындец в РФ.
Спасибо Вова за стабильность,
За то,что началась дебильность,
За то,что нет у нас доходов,
От возрастающих расходов!
Спасибо Вова за страну,
Травой заросшей целину,
За то,что будущего нет,
А в настоящем только бред!
Спасибо Вова за всех нас,
За проданный в Европу газ,
За шиш в кармане для народа,
За процветание уродов!
Спасибо,Вова,медицина,
Меня зажала,как струбцина,
Содрав последние штаны,
За геморрой мы ей должны!
Спасибо Вова за кредит,
Я лет на сорок им убит,
А добивает ЖКХ,
Его убил бы без греха!
Спасибо Вова вам за школу,
За наркоту и Кока Колу,
Образование в стране,
Давным давно уже в дерьме!
Спасибо вам за Авто ВАЗ,
Он памятник воздвиг для вас,-
Столько бабла похоронить,
Для этого и стоит жить!
Спасибо Вова за народ,
За замечательный развод,
За жизнь чиновников в Раю.
Писать вам ,Вова, устаю!
Спасибо вам за мою мать,
На инвалидов вам насрать,
За эту пенсию в стране,
До смерти будем мы в говне!
За Сочи,Геленджик спасибо,
Дороже только на Карибах,
Дешевле будет на Багамах,
Деньжат останется в карманах.
Спасибо Вова за Кавказ,
Теперь он молится на вас,
Ведь деньги им дает Аллах,
Без Вовы Путина им крах!
Спасибо Вова за Дом-2,
Да и за теплые слова,
Про то,что злые бандерлоги,
О вас переломают ноги!
Спасибо вам за звон монет,
Звон этот есть,-зарплаты нет!
Она уходит на налоги,
Вам дела нету до тревоги!
Стабильности в России нет?
Да что вы Вова,-это бред!
У нас стабильно все хреново,
За это вам спасибо,Вова!!!
Сергей Кириллов Великий Новгород
P.S.
Спасибо за Олимпиаду.
Она ведет дорогой к зАДУ.
Рекорд по воровству в стране!
Вся слава Вове,-МЫ В ДЕРЬМЕ!
Сергей Кириллов Великий Новгород