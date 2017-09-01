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На российских дорогах установят новые знаки

Сегодня 12:05
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
РиаНовости

По всей России планируют ввести дорожные знаки нового формата. Соответствующие изменения внесут в документы до конца 2017 года.

На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поддержали инициативу. Теперь на дорогах будут устанавливать знаки уменьшенного размера.

«На заседании поддержано решение из эксперимента выйти на постоянное законное использование дорожных знаков уменьшенного формата. До конца года будут приняты соответствующие изменения в стандарты», — сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Знаки уменьшенного размера — 50 на 50 см, 40 на 40 см уже появились на дорогах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Владимира. Вскоре их установят по всей России.

«В 2014—2015 годах Центр организации дорожного движения Москвы и институт МАДИ провели исследование видимости дорожных знаков уменьшенного размера. По его результатам было предложено устанавливать знаки меньшего размера и в меньшем количестве», — сообщает «РИА Новости».

Напомним, что сейчас минимальная ширина треугольных знаков — 70 см, квадратных, прямоугольных и круглых — 60 см.

Также на заседании приняли решение о сокращении количества дорожных знаков на улицах. Однако это правило распространяется на знаки, имеющие вспомогательный характер. Например, знаки с указание парковки и различной дополнительной информации.

Комментарии 4
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13 0
Вот они халявные миллиарды!
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6 0
А где обоснование "ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ"?
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?
0 0
Опять небось приводят в соответствие с распоряжением хозяев, 'международного прогрессивного сообщества'?
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nick
2 0
лучше бы часть этих денег пустили на вдалбливание пешеходам,Что смотреть надо по сторонам...
и то,Что пешеход всегда прав но не всегда жив
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