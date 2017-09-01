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Белые банты и шарики: Новокузнецк наводнили нарядные школьники

Сегодня 12:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новокузнецкие школьники вместе со всей страной отмечают День знаний.

Сегодня в Куйбышевском районе десятки нарядных учеников прошагали по улицам. А у ДК Дзержинского после праздника будут работать игровые площадки.

ВашГород.ру также побывал на торжественной линейке в школе № 50. В этом году в школе за парту сядут сразу четыре первых класса. Напомним, всего в Новокузнецке порог школы сегодня переступили 6600 первоклашек.

Поздравить малышей и их старших товарищей пришли директор «Сибирской теплосбытовой компании» и депутат Новокузнецкого горсовета Александр Кондратов, начальник отдела мобилизационной подготовки Кузнецкого района Сергей Мальдин, финансовый директор «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» Анатолий Свинцов и директор по персоналу НкАЗа Тамара Корчагина. Добрые слова ребятишкам сказали и представитель районного Совета ветеранов и ОМОН.

Директор «Сибирской теплосбытовой компании» Александр Кондратов сказал, что сегодня без хорошей учёбы никуда. Знания очень пригодятся ребятишкам в любой сфере, но особенно в производственной.

К слову о знаниях: ученики 50-й школы будут одновременно изучать ботанику и помогать пенсионерам. Это стало возможным благодаря гранту от РУСАЛа. В его рамках ребята начнут выращивать в теплице овощи и снабжать ими пожилых.

Но пока школьники только встречают новый учебный год. После первого звонка они загадали желание и выпустили в небо яркие шарики. А затем разбрелись по классам — снова садиться за парты и обсуждать планы на четверть.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в парке Гагарина сегодня празднуют День знаний. Также для детей и родителей бесплатно сыграет джаз-клуб «Геликон». А в целом, торжественные мероприятия в Новокузнецке пройдут сразу на нескольких городских площадках.



Комментарии 4
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Сталин
6 3
это лучше чем нашествие мусульман с ковриками молитвами. Не завидую Москве
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Неужели
0 0
не было ни одного БЕЛОЛЕНТОЧНИКА ??!
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Степан
0 0
это лучше чем нашествие мусульман с ковриками молитвами. Не завидую Москве
Ага... Мусульмане опасны. С ними как то не уютно, какой то подвох ждешь все время.
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