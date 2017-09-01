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Средний доход кузбассовцев вырос — администрация

Сегодня 12:33
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Zaimudeneg.info

В ведомстве опубликовали данные по итогам первого полугодия.

За первое полугодие 2017 года средний доход в Кузбассе составил 20 765 рублей. Таким образом, общая сумма всех денежных доходов в расчёте на одного жителя области выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальные денежные доходы населения, с вычетом инфляции и обязательных платежей, тоже увеличились. Эта сумма стала на 0,8% больше, чем в прошлом году.

К слову, по России это показатель, наоборот, упал. Так с января по июль 2017 года россияне получили меньше на 1,4% реальных доходов.

В Кузбассе подросла и средняя зарплата. По сравнению с первым полугодием 2016 года она увеличилась на 8%, сообщили в Областной администрации.

Заработная плата с вычетом всех платежей увеличилась на 5%. В то время как по стране этот показатель стал меньше на 2,7%.

Комментарии 3
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Я так кумекаю:
10 3
Ещё разиков 5 скажут/напишут, что доход вырос, и каждый свыкнется и поверит!!
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Вenz
5 0
Ещё разиков 5 скажут/напишут, что доход вырос, и каждый свыкнется и поверит!!
Как говорят на востоке: сколько не повторяй слово халва - во рту слаще не станет.
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