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Я уже с вами.
В ведомстве опубликовали данные по итогам первого полугодия.
За первое полугодие 2017 года средний доход в Кузбассе составил 20 765 рублей. Таким образом, общая сумма всех денежных доходов в расчёте на одного жителя области выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Реальные денежные доходы населения, с вычетом инфляции и обязательных платежей, тоже увеличились. Эта сумма стала на 0,8% больше, чем в прошлом году.
К слову, по России это показатель, наоборот, упал. Так с января по июль 2017 года россияне получили меньше на 1,4% реальных доходов.
В Кузбассе подросла и средняя зарплата. По сравнению с первым полугодием 2016 года она увеличилась на 8%, сообщили в Областной администрации.
Заработная плата с вычетом всех платежей увеличилась на 5%. В то время как по стране этот показатель стал меньше на 2,7%.
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