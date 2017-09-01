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В Новокузнецке вырубили сквер, но торговый центр так и не построили

Сегодня 12:45
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

В Новильинском районе, чтобы построить торговый центр вырубили деревья в сквере Школьный. Уже прошло два года, но ничего так и не сделано.

Некоторые жители Новоильинки выступали против строительства уничтожения сквера. В 2015 году всё же деревья вырубили и началась стройка. За последний год генподрядчик «Техэнергоуголь» только изменил плакат на заборе. Теперь объект планируют сдать в третьем квартале 2018 года, сообщает SU.

Деревья в сквере Школьный высаживали выпускники Новоильинских школ, начиная с 1998 года. Однако хорошая традиция была прервана.

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Комментарии 3
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Читатель
3 0
Там скоро будет угольный разрез)))
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z
0 0
Там скоро будет угольный разрез)))
Чо опять поверили?
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читатель
0 0
там мимо пройти не возможно, ужасная вонь. Устроили гадючник и туалет. жаль жителей соседних домов. Был сквер-стала помойка.
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