В Новильинском районе, чтобы построить торговый центр вырубили деревья в сквере Школьный. Уже прошло два года, но ничего так и не сделано.

Некоторые жители Новоильинки выступали против строительства уничтожения сквера. В 2015 году всё же деревья вырубили и началась стройка. За последний год генподрядчик «Техэнергоуголь» только изменил плакат на заборе. Теперь объект планируют сдать в третьем квартале 2018 года, сообщает SU.

Деревья в сквере Школьный высаживали выпускники Новоильинских школ, начиная с 1998 года. Однако хорошая традиция была прервана.