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Я уже с вами.
Барнаульская торговая сеть уверенно шагает по Новокузнецку.
Очередная точка появилась на Металлургов, 30. Это помещение раньше занимал книжный магазин «Гарцующий слон».
Напомним, книжный переехал на площадь закрывшейся «Веги». Любителям почитать теперь есть где развернуться в прямом смысле слова. Бывшее помещение большим размером не отличалось, и стеллажи с книгами стояли впритык друг к другу.
Вернёмся к «Марии-Ра». Новый магазин рискует забрать добрую часть клиентов «Гастронома № 1». Второй ритейлер находится буквально через дверь. Но, учитывая географию «Марии-Ра» в Новокузнецке, опасное соседство сегодня грозит едва ли не каждому другому магазину. По информации 2gis, в Новокузнецке более 30 филиалов «Марии-Ра». Они присутствуют в каждом районе города.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке недавно «Мария-Ра» заняла помещение «Ближнего» на Строителей. Также алтайский магазин вытеснил предпринимателей из «Орбиты».
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А белая "Газель" уверенно едет по тротуару!
В стороны, проклятые пешеходы!
Что не новость то про магнит Машкару или пятерочку с лентой )
Вы хоть деньги то за такой пиар получаете ? Или на благотворительности ?
А белая "Газель" уверенно едет по тротуару!
В стороны, проклятые пешеходы!
И МЕСТА ТАМ- ВАГОН, пройти можно спокойно...
Да и количество магазинов явно приуменьшили раза в три, только в центре их около 30 шт.
Сети конкурируют в одном сегменте. Что-то дешевле в марашке, что-то в магните.
Гастроном №1 загнется очень скоро вслед за всеми местечковыми сетями, которые не хотели быть гибче и более направленными к покупателю, увы.
Хотели сорвать куш СРАЗУ и ЗДЕСЬ. Задирали цены, отток покупателей пошел в более дешевый сегмент. Потеряли свой "электорат", так кого ж теперь винить?
Не знаю, как там в других сетях все построено, но наши сами профукали рынок. Гастроном №1 ждет та же участь. И вот, если честно, о них менее всего буду сокрушаться