Барнаульская торговая сеть уверенно шагает по Новокузнецку.

Очередная точка появилась на Металлургов, 30. Это помещение раньше занимал книжный магазин «Гарцующий слон».

Напомним, книжный переехал на площадь закрывшейся «Веги». Любителям почитать теперь есть где развернуться в прямом смысле слова. Бывшее помещение большим размером не отличалось, и стеллажи с книгами стояли впритык друг к другу.

Вернёмся к «Марии-Ра». Новый магазин рискует забрать добрую часть клиентов «Гастронома № 1». Второй ритейлер находится буквально через дверь. Но, учитывая географию «Марии-Ра» в Новокузнецке, опасное соседство сегодня грозит едва ли не каждому другому магазину. По информации 2gis, в Новокузнецке более 30 филиалов «Марии-Ра». Они присутствуют в каждом районе города.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке недавно «Мария-Ра» заняла помещение «Ближнего» на Строителей. Также алтайский магазин вытеснил предпринимателей из «Орбиты».