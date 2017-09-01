Специалисты Роскачества изучили 35 образцов наиболее популярных на российском рынке женских джинсов.

Все образцы, кроме джинсов российского производства «Gloria Jeans», были произведены за рубежом (в Бангладеш, Вьетнаме, Китае, на Маврикии, в Пакистане, Польше, Румынии, Сербии, Тунисе, а также Турции).

Эксперты проанализировали товар по 45 показателям качества и безопасности в разной ценовой категории — от 210 до 12 000 рублей за единицу товара. В частности, они оценивали изменение размеров ткани джинсов после стирки, устойчивости окраски ткани к воздействиям стирки, глажения, пота и трения. Кроме того, программа испытаний женских джинсов включала в себя проверку их разрывной нагрузки, стойкости к истиранию по плоскости.

Также были установлены ужесточенные требования к составу материала подкладки боковых карманов на передних частях джинсов и к пошиву изделия (у ткани не должно быть пороков, а на самом изделии — различного рода дефектов, сообщается на сайте организации.

По результатам исследования, лучшими признаны три марки: Calvin Klein, O`Stin, Uniqlo. Они вошли в категорию «товар повышенного качества».

Вердикт «качественный товар» вынесен ещё 24 маркам. Это Bershka, Concept club, Colins, Diesel, Gap, Gloria Jeans, H&M, Koton, Lee, Levis, Mango, Marks&Spenсer, Modis, Mohito, Mustang, Pull&Bear, Reserved, Sela, Stradivarius, Terranova, Top Shop, Wrangler, Zara, Zarina.

Несмотря на то, что большая часть продукции оказалась качественной и безопасной, исследование выявило и восемь товаров с нарушениями. В этот список попали марки: «Твоё», Baon, F5, Finn-Flare, Incity, Love Republic, Oodgi, Tom Farr.