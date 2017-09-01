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Российские эксперты назвали лучшие марки женских джинсов

Сегодня 13:37
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
simplywallpapers.com

Специалисты Роскачества изучили 35 образцов наиболее популярных на российском рынке женских джинсов.

Все образцы, кроме джинсов российского производства «Gloria Jeans», были произведены за рубежом (в Бангладеш, Вьетнаме, Китае, на Маврикии, в Пакистане, Польше, Румынии, Сербии, Тунисе, а также Турции).

Эксперты проанализировали товар по 45 показателям качества и безопасности в разной ценовой категории — от 210 до 12 000 рублей за единицу товара. В частности, они оценивали изменение размеров ткани джинсов после стирки, устойчивости окраски ткани к воздействиям стирки, глажения, пота и трения. Кроме того, программа испытаний женских джинсов включала в себя проверку их разрывной нагрузки, стойкости к истиранию по плоскости.

Также были установлены ужесточенные требования к составу материала подкладки боковых карманов на передних частях джинсов и к пошиву изделия (у ткани не должно быть пороков, а на самом изделии — различного рода дефектов, сообщается на сайте организации.

По результатам исследования, лучшими признаны три марки: Calvin Klein, O`Stin, Uniqlo. Они вошли в категорию «товар повышенного качества».

Вердикт «качественный товар» вынесен ещё 24 маркам. Это Bershka, Concept club, Colins, Diesel, Gap, Gloria Jeans, H&M, Koton, Lee, Levis, Mango, Marks&Spenсer, Modis, Mohito, Mustang, Pull&Bear, Reserved, Sela, Stradivarius, Terranova, Top Shop, Wrangler, Zara, Zarina.

Несмотря на то, что большая часть продукции оказалась качественной и безопасной, исследование выявило и восемь товаров с нарушениями. В этот список попали марки: «Твоё», Baon, F5, Finn-Flare, Incity, Love Republic, Oodgi, Tom Farr.

Комментарии 2
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за рекламу проплатили? сетевые магазины торгуют только го*ном, которое джинсами язык не повернется назвать
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Хапаразигастус
0 0
Что бы они сказали о моих (мужских!) рваных почти по всей длине штанин, жестких джинсах с алиэкспресса, интересно...
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