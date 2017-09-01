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В Кемеровском районе открыли современную начальную школу

Сегодня 13:50
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
АКО

Начальные классы в Металлплощадской школе станут заниматься в новом корпусе.

Блок «началки» открыли в двухэтажном здании бывшего детского садика. Он рассчитан на 180 учеников. Для ребятишек оборудовали шесть общих кабинетов, один для иностранного языка, кабинет психолога, логопеда. Предусмотрен методкабинет. В каждом помещении есть зоны релаксации.

Школу приспособили для маломобильных ребятишек, рассказали в администрации области. А после физкультуры дети смогут помыться в душевых. Также в помещении есть пищеблок с современным оборудованием.

«Школа располагается в отдельно стоящем здании на территории школы. Раньше все учились в одном помещении, а теперь у начальных классов есть свой корпус», — подтвердили ВашГород.ру в администрации учреждения.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в Кузбассе откроют две новые современные школы.

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