Аналитики составили рейтинг машин, которые меньше всего теряют в цене.

Эксперты проанализировали российский автомобильный рынок и выбрали несколько самых ликвидных автомобилей, которые меньше других теряют в цена за три года.

Исследование организовано проектом «Правильная цена» и компанией «Автостат Инфо». Аналитики сравнили результаты не только среди различных моделей и марок, но и между группами брендов по их происхождению, пишет RG.ru.

Выяснилось, что корейские модели покупать выгоднее, чем европейские. А китайцы значительно уступают российским машинам.

Самыми выгодными автомобилями исследователи признали Toyota Highlander и Porsche Macan. Их стоимость с 2014 года не только не упала, но и выросла. Так автомобиль марки Toyota подорожал на 4,06% а Porsche на 2,98%.

Эти кроссоверы стали лидерами в массовом сегменте (Toyota Highlander) и в премиальном (Porsche Macan).

Остальные модели, попавшие в рейтинг все же снизились в цене.

Десятку выгодных автомобилей в массовом сегменте вошли: более доступных автомобилей вошли также Mazda 3 — 99,95% остаточной стоимости), Toyota LC Prado (99,66%), Mazda CX-5 (98,15%), VW Touareg (96,05%), Toyota RAV 4 (95,45%), Mazda 6 (95,24%), Hyundai Santa Fe (94,25%), Subaru Forester (93,60%) и Toyota Corolla (93,34%).

Российская Lada Largus расположилась на 19 строчке рейтинга с показателем 89,30%.

Также исследователи проанализировали и премиальный сегмент.

На втором месте расположились Mercedes GLA (95,82%), Porsche Cayenne (95,65%), Volvo XC70 (94,73%), Mercedes A-Class (94,52%), Volvo XC60 (93,68%), BMW X5 (93,11%), BMW 3 GT (93,09%), Audi Q3 (92,35%) и Mercedes CLA (92,11%).

А один из самых популярных автомобилей в этом классе — Lexus GX занял лишь 16-е место с результатом 87,48%.

Японцы доминируют в рейтинге массовых автомарок, заявляют исследователи. Поэтому две первые строчки рейтинга самых ликвидных марок заняли именно японские машины. На первом меcте — Mazda со средней остаточной стоимостью «трехлетки» 97,67%. Вторая строчка достается марке Toyota (95,11%), на бронзовой ступени — корейский Hyundai (90,57%).

Далее расположились Kia (89,68%), Subaru (88,99%), Honda (87,05%), VW (86,76%), Suzuki (85,74%), Mitsubishi (85,53%), Ford (84,41%).

Российская Lada оказалась на 15-й строчке с цифрой 81,23%.

В премиальном сегменте по-прежнему на первом меcте европейские марки.

Первое место разделили Volvo, Porsche, Mercedes, Land Rover, MINI, BMW, Audi и Jaguar. Их остаточная стоимость — 82,86%. Американские Chrysler, Jeep и Cadillac заняли второе место (79,67%), а японские Lexus, Infiniti и Acura — получили третью ступень пьедестала. (77,46%).

Аналитики также отметили, что остаточная стоимость для трехлетних автомобилей с пробегом по-прежнему сильно завышена из-за значительного роста цен на новые машины, который наблюдался как раз с конца 2014 года, сообщает издание.

Однако есть и утешительные прогнозы. Уже к 2018 году, предполагают аналитики, при отсутствии резких колебаний курсов валют остаточная стоимость трехлетних подержанных автомобилей начнет снижаться.