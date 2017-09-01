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В Кемерове на улице открыли стрельбу: подробности

Сегодня 14:29
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Полиция рассказала подробности стрельбы на ФПК.

По словам правоохранителей, сигнал о стрельбе поступил около 22:30. На месте полицейские нашли 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой. Его передали медикам. Сейчас пострадавший в реанимации.

По предварительной версии, в пострадавшего стреляли из травматического пистолета. Полицейские ищут злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Свидетелей происшествия просят позвонить по телефону 8 (3842) 56-76-48. Анонимность гарантируется.

Как уже сообщал ВашГород.ру, очевидец выложил фотографии в паблик «Инцидент Кемерово». Он заявил, что трое молодых людей на кадре якобы и стреляли в мужчину, а затем сами вызвали «скорую».





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