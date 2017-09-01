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Я уже с вами.
Полиция рассказала подробности стрельбы на ФПК.
По словам правоохранителей, сигнал о стрельбе поступил около 22:30. На месте полицейские нашли 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой. Его передали медикам. Сейчас пострадавший в реанимации.
По предварительной версии, в пострадавшего стреляли из травматического пистолета. Полицейские ищут злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Свидетелей происшествия просят позвонить по телефону
Как уже сообщал ВашГород.ру, очевидец выложил фотографии в паблик «Инцидент Кемерово». Он заявил, что трое молодых людей на кадре якобы и стреляли в мужчину, а затем сами вызвали «скорую».
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