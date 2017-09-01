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В Новокузнецке появилась велопарковка

Сегодня 14:40
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке сделали подарок любителям двухколёсного транспорта.

По просьбе жителей в городе установили велопарковку. Она получила прописку на улице Тольятти, 27.

Друзья! На сайт гражданских инициатив поступило предложение по установке велопарковок, наш партнёр Сбербанк выступил с предложением реализовать этот проект и установить возле своих отделений велопарковки. В течение августа на сайте наш.новокузнецк.рф проходило голосование за отделение, возле которого будет осуществлена установка парковок. Так в лидерах оказались Тольятти, 27 и Обнорского, 22а, — сообщил мэр Новокузнецка на странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что велопарковка на улице Обнорского, 22а появится в начале сентября.

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