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Я уже с вами.
В Новокузнецке сделали подарок любителям двухколёсного транспорта.
По просьбе жителей в городе установили велопарковку. Она получила прописку на улице Тольятти, 27.
Друзья! На сайт гражданских инициатив поступило предложение по установке велопарковок, наш партнёр Сбербанк выступил с предложением реализовать этот проект и установить возле своих отделений велопарковки. В течение августа на сайте наш.новокузнецк.рф проходило голосование за отделение, возле которого будет осуществлена установка парковок. Так в лидерах оказались Тольятти, 27 и Обнорского, 22а, — сообщил мэр Новокузнецка на странице во «ВКонтакте».
Он добавил, что велопарковка на улице Обнорского, 22а появится в начале сентября.
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