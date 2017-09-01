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Новокузнечане выйдут на субботник

Сегодня 14:58
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Infovoronezh.ru

Завтра, 2 сентября, в Новокузнецке пройдёт акция «Сделаем!» — 2017. Она является частью Больших Зелёных Игр, которые призваны улучшить экологическую ситуацию в России и в мире.

Всемирная уборка «Сделаем!» проводится уже несколько лет подряд. Впервые она была организована в 2012 году. Новокузнецк охотно принимает в ней участие.

За несколько лет проведения акции в городе удалось убрать более 3000 тонн несанкционированного мусора, сообщают организаторы субботника.

«Удалось вовлечь 200 организаций для оказания помощи волонтёрским командам при проведении уборок. Более 13 500 тысяч новокузнечан включилось в очистку социально значимых территорий от свалок. На убранных местах размещено более 300 красочных информационных табличек, призывающих сохранить чистоту вокруг», — добавили организаторы.

Все желающие могут также принять участие во всемирном субботнике и сделать свой город чище.

В рамках этой акции в «Топольниках» пройдёт первый осенний день чистоты.

Волонтеры, представители общественных объединений и все неравнодушные горожане начнут приводить в порядок территорию, прилегающую к пляжной зоне «Топольники» (слева от моста, если ехать из Центрального района в Кузнецкий), сообщает администрация Новокузнецка.

Время проведения: 2 сентября с 11 часов.

Дополнительная информация по телефонам: 45−14−30 («Зеленый телефон»), 8−951−187−38−37, Анна Пятницкая.

Комментарии 4
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Дон Хенаро 46233
0 0
более 3000 тонн несанкционированного мусора

Какого мусора???????
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Дон Хенаро 46233
2 0
начнут приводить в порядок территорию, прилегающую к пляжной зоне «Топольники»

ДА ЛАДНО????
А что будут делать те упыри которые за въезд на пляж по 50р. собирают? Дайте догадаюсь...наверно собирать по 50р с каждого приезжающего на субботник???
Администрация...аууу...вы совсем уже охринели?
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странно
2 0
черномазые в топольниках бабло за въезд поднимали, а теперь оказывается там насрано кругом
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