Завтра, 2 сентября, в Новокузнецке пройдёт акция «Сделаем!» — 2017. Она является частью Больших Зелёных Игр, которые призваны улучшить экологическую ситуацию в России и в мире.

Всемирная уборка «Сделаем!» проводится уже несколько лет подряд. Впервые она была организована в 2012 году. Новокузнецк охотно принимает в ней участие.

За несколько лет проведения акции в городе удалось убрать более 3000 тонн несанкционированного мусора, сообщают организаторы субботника.

«Удалось вовлечь 200 организаций для оказания помощи волонтёрским командам при проведении уборок. Более 13 500 тысяч новокузнечан включилось в очистку социально значимых территорий от свалок. На убранных местах размещено более 300 красочных информационных табличек, призывающих сохранить чистоту вокруг», — добавили организаторы.

Все желающие могут также принять участие во всемирном субботнике и сделать свой город чище.

В рамках этой акции в «Топольниках» пройдёт первый осенний день чистоты.

Волонтеры, представители общественных объединений и все неравнодушные горожане начнут приводить в порядок территорию, прилегающую к пляжной зоне «Топольники» (слева от моста, если ехать из Центрального района в Кузнецкий), сообщает администрация Новокузнецка.

Время проведения: 2 сентября с 11 часов.

Дополнительная информация по телефонам: 45−14−30 («Зеленый телефон»), 8−951−187−38−37, Анна Пятницкая.