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Я уже с вами.
Десятки актёров съедутся в Новокузнецк, чтобы показать горожанам своё творчество на фестивале «ОКНА».
Среди них и пермский театр «У Моста». Гости с Урала представят новокузнечанам пьесу «Сиротливый Запад» английского драматурга Мартина Макдонаха.
«Пьесы Макдонаха — абсурдные, ироничные и кровавые — очень напоминают фильмы Тарантино. Леденящие душу сюжеты смешны и одновременно изобретательны. На первый взгляд отечественному театру, с его серьёзностью и подробным психологизмом, не подходят глумливые истории про крошечный ирландский поселок. Но пьеса, где есть убийство, два самоубийства и много другого, кажется уместной, смешной и даже щемящей», — сообщили в анонсе.
Постановка в исполнении пермяков стала номинантом Всероссийского театрального конкурса «Золотая маска-2008», добавили организаторы.
Спектакль покажут 14 сентября в Новокузнецком драмтеатре. Кроме кассы, билеты можно заказать по телефону +7-(3843) — 74−30−43 или на сайте. Цена стартует от 100 рублей.
Своё творчество на фестивале «Окна» представят и другие театры. Горожане увидят постановки от актёров из Казани, Израиля, Берлина и Кемерова.
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