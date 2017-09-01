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Родители жалуются президенту на школьные поборы

Сегодня 15:27
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pedsovet.su

В Общественной палате рассказали о самых распространённых денежных сборах с родителей школьников.

Чаще всего руководство школ просит деньги на ремонт и охрану помещения, покупку тетрадей и учебников. Также в школьных организациях родителям предлагают купить парты, шторы и столовую посуду, пишет novokuznetsk.su.

Встречаются и экстравагантные просьбы — сдать деньги на приглашение в школу батюшки или купить подарки для первоклассников.

Жалобы президенту Владимиру Путину и в различные надзорные ведомства поступают более чем из половины субъектов России, причём как из крупных городов, так из деревень и сёл.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Общественная палата запустила горячую линию по школьным поборам в августе. Рассказать о незаконных сборах можно по телефону 8−800−737−77−66. Подробности можно уточнить здесь.

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