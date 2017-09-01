Команда RevoltArt из Кемерова вовсю снимает короткометражный триллер «Мизери».

Главная героиня фильма, Алиса, попадает в сложную ситуацию в поездке. Незнакомец играет с девушкой в кошки-мышки, сообщают представители команды. За основу фильма взяли экзистенциализм, проблему самоидентификации личности, страх неопределённости.

Сейчас план по фильму уже выполнен на 60%, но энтузиастов подводит бюджет.

«Надеемся, что кузбассовцы как-то поддержат, чем смогут. Как я писал в посте в группе, мы не устанем повторять, что у проекта проблемы с бюджетом», — рассказал ВашГород.ру сценарист Виталий Журавлёв.

Реквизиты для финансовой помощи указаны в группе команды.

Фильм выйдет летом 2018 года, но закрытые показы пройдут весной. Короткометражку планируют отправить на фестиваль, добавил Виталий Журавлёв.





