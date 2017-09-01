Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство

Кемеровчане снимают короткометражку-триллер

Сегодня 15:34
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Команда RevoltArt из Кемерова вовсю снимает короткометражный триллер «Мизери».

Главная героиня фильма, Алиса, попадает в сложную ситуацию в поездке. Незнакомец играет с девушкой в кошки-мышки, сообщают представители команды. За основу фильма взяли экзистенциализм, проблему самоидентификации личности, страх неопределённости.

Сейчас план по фильму уже выполнен на 60%, но энтузиастов подводит бюджет.

«Надеемся, что кузбассовцы как-то поддержат, чем смогут. Как я писал в посте в группе, мы не устанем повторять, что у проекта проблемы с бюджетом», — рассказал ВашГород.ру сценарист Виталий Журавлёв.

Реквизиты для финансовой помощи указаны в группе команды.

Фильм выйдет летом 2018 года, но закрытые показы пройдут весной. Короткометражку планируют отправить на фестиваль, добавил Виталий Журавлёв.



Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ