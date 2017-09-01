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Я уже с вами.
Новокузнечан приглашают на многопрофильную ярмарку вакансий.
Более 40 работодателей предложат горожанам порядка 1000 вакансий. Из них более 200 предложений — для учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения.
Также посетители смогут получить индивидуальные консультации по общему банку вакансий центра занятости населения, сообщает пресс-служба городской администрации.
Отдельные предложения рассмотрят соискатели, готовые на переезд в другие регионы. Для них специалисты подберут подходящие вакансии с государственного портала «Работа в России».
Всех желающих ждут 7 сентября с 10:00 до 12:00 в Центре занятости населения (улица Спартака, 7). Подробности можно уточнить по телефону: (8−3843) 57−62−30.
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