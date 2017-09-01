Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство

Безработным новокузнечанам предложат 1000 вакансий

Сегодня 15:47
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
photo.sfu-kras.ru

Новокузнечан приглашают на многопрофильную ярмарку вакансий.

Более 40 работодателей предложат горожанам порядка 1000 вакансий. Из них более 200 предложений — для учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения.

Также посетители смогут получить индивидуальные консультации по общему банку вакансий центра занятости населения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отдельные предложения рассмотрят соискатели, готовые на переезд в другие регионы. Для них специалисты подберут подходящие вакансии с государственного портала «Работа в России».

Всех желающих ждут 7 сентября с 10:00 до 12:00 в Центре занятости населения (улица Спартака, 7). Подробности можно уточнить по телефону: (8−3843) 57−62−30.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Сталин
0 0
Кому нужны ваши низкооплачиваемые НО 100! вакансий!!?? Лучше дайте людям 50 но с достойной заработной платой и для инвалидов! А эти свои 100 засуньте себе в одно место или сами на них работайте!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ