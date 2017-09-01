Новокузнечане смогут закупиться свежими продуктами в новом продуктовом рынке.

Он заработал 1 сентября в торгово-парковочном комплексе «Виктория». Горожанам предлагают мясо, колбасы, сладости, фрукты-овощи, молочку и так далее. Рынок открыт с 9:00 до 21:00.

В «Виктории» это первый продуктовый магазин, не считая точки разливного пива «Андреич». Зато кафе и ресторанов в комплексе сразу четыре.

Напомним, в августе в Новокузнецке многое поменялось. Открылись две «Марии-Ра» — на Строителей и Металлургов, прекратили работу ряд точек на Металлургов. Две бывшие кофейни Traveler’s Coffee ушли от бренда, а ресторан «Рыцарский клуб» решили сдать в аренду.

К тому же, в здании, где раньше был ночной клуб, теперь занимаются боевыми искусствами.