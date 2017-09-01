Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

В Новокузнецке в торговом комплексе открылся рынок

Сегодня 17:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Новокузнечане смогут закупиться свежими продуктами в новом продуктовом рынке.

Он заработал 1 сентября в торгово-парковочном комплексе «Виктория». Горожанам предлагают мясо, колбасы, сладости, фрукты-овощи, молочку и так далее. Рынок открыт с 9:00 до 21:00.

В «Виктории» это первый продуктовый магазин, не считая точки разливного пива «Андреич». Зато кафе и ресторанов в комплексе сразу четыре.

Напомним, в августе в Новокузнецке многое поменялось. Открылись две «Марии-Ра» — на Строителей и Металлургов, прекратили работу ряд точек на Металлургов. Две бывшие кофейни Traveler’s Coffee ушли от бренда, а ресторан «Рыцарский клуб» решили сдать в аренду.

К тому же, в здании, где раньше был ночной клуб, теперь занимаются боевыми искусствами.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
nick
0 0
колбаса без мяса, молоко из пальмы :):)
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ