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В России прогнозируют резкий рост ДТП с летальным исходом

Сегодня 17:35
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zr36.ru

ГИБДД готовится к резкому скачку смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

В 2022 году в год на дорогах будет погибать примерно 30 тысяч человек в год. Это станет резким откатом к ситуации 2007−2008 годов. Такой прогноз содержится в проекте стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, пишет «Коммерсант».

В числе причин называются неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин. Также в списке рисков — увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителя, экономические проблемы.

Новая стратегия безопасности дорожного движения предполагает борьбу с ростом ДТП в России. Её реализация включает два этапа. На первом (2018−2020 годы) планируется завершить федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения 2013−2020 годов». Вторым этапом станет двухлетний период 2021—2023 годов. Однако для него конкретных мероприятий пока не указано.

Комментарии 5
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Dbrnjh
4 0
Ага, "новая стратегия безопасности", сначала знаки уменьшат потом ментов в кустах насадят (не зря же разрешили засады делать) и будут дебилов стричь, "крымнаш", Сирия и республики предательницы дорого обходятся
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вот так!
5 0
Ага, "новая стратегия безопасности", сначала знаки уменьшат потом ментов в кустах насадят (не зря же разрешили засады делать) и будут дебилов стричь, "крымнаш", Сирия и республики предательницы дорого обходятся
А как вы хотели?
Это же кормушка, золотое дно!
Даже если и не было бы этой проблемки - её бы гайцы создали.
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Торгильс Кнутссон
1 0
Кто конкретно создал такой прогноз? Конкретная фамилия существует вообще?
Верить тому, что, якобы бабка из соседнего подьезда сказала, по-крайней мере глупо!
И не раскачивайте лодку...
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Владимир
3 0
Если бы гибдд выполняло свои фукции по безопасности дорожного движения, а не стоило кроликов смертность бы снизилась
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Владимир
0 0
Если бы гибдд выполняло свои фукции по безопасности дорожного движения, а не стоило кроликов смертность бы снизилась
Доило! Прошу прощения Т9
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