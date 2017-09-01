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Я уже с вами.
ГИБДД готовится к резкому скачку смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.
В 2022 году в год на дорогах будет погибать примерно 30 тысяч человек в год. Это станет резким откатом к ситуации 2007−2008 годов. Такой прогноз содержится в проекте стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, пишет «Коммерсант».
В числе причин называются неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин. Также в списке рисков — увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителя, экономические проблемы.
Новая стратегия безопасности дорожного движения предполагает борьбу с ростом ДТП в России. Её реализация включает два этапа. На первом (2018−2020 годы) планируется завершить федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения 2013−2020 годов». Вторым этапом станет двухлетний период 2021—2023 годов. Однако для него конкретных мероприятий пока не указано.
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Это же кормушка, золотое дно!
Даже если и не было бы этой проблемки - её бы гайцы создали.
Верить тому, что, якобы бабка из соседнего подьезда сказала, по-крайней мере глупо!
И не раскачивайте лодку...